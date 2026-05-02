El Museo Arqueológico de Curumaní (MACU) fue puesto nuevamente en funcionamiento en este municipio del Cesar. Es un espacio especial para la preservación de la memoria histórica e identidad del pueblo Malibú, el cual fue un grupo indígena prehispánico que habitó la cuenca baja del río Magdalena y el litoral Caribe colombiano, consolidándose entre los años 800 y 1500 d.C. como hábiles navegantes, comerciantes y alfareros, reconocidos por su cerámica utilitaria y, específicamente, por sus flautas bicónicas de arcilla.

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Este lugar permaneció sin poder ser visitado por falta de inversión, lo cual fue superado por trabajos de $90 millones, por parte de la Alcaldía Municipal y el Gobierno del Cesar, permitiendo recuperar en su totalidad este patrimonio cultural del municipio. Las obras fueron apoyadas por la Fundación para la Conservación del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial - PACUIMA y entidades del orden nacional.

“Hoy no solo reabrimos un museo, estamos recuperando un espacio que nos conecta con nuestras raíces, con nuestra historia y con la identidad de nuestro pueblo. El ‘MACU’ es patrimonio de todos los curumanilenses y seguiremos trabajando por su fortalecimiento y conservación”, afirmó el alcalde Hermes Martínez durante el acto de reapertura.

El ‘MACU’ tuvo su origen en 1980 por iniciativa de la licenciada Nohora Méndez y abrió al público en 2014. Actualmente está registrado en el Sistema de Información de Museos Colombianos – SIMCO.

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Su colección supera las 400 piezas arqueológicas y paleontológicas halladas en diferentes sectores del municipio, consolidándolo como referente cultural del departamento del Cesar y testimonio vivo de la cultura precolombina Malibú.