Con gran afluencia de público, en el Ecoparque del río Guatapurí, fueron develadas las esculturas de Rafael Orozco e Israel Romero, una obra que inmortaliza el legado de una de las agrupaciones más importantes del vallenato en Valledupar.

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A la cita convocada por la Alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría de Cultura, hicieron presencia Clara Cabello, viuda de Rafael Orozco, al igual que Israel Romero, quienes mostraron su alegría y regocijo por tan especial momento.

Estas obras fueron elaboradas por el artista plástico Jhon Peñaloza Almanza, profesional de la Escuela de Bellas Artes, con más de 25 años de trayectoria en la realización de esculturas en diferentes regiones del territorio nacional.

Ambas son en material de bronce, seleccionado por su durabilidad y resistencia en el tiempo, incluso, durante el proceso de elaboración se cuidaron especialmente los rasgos y características de los homenajeados.

El artista indicó previamente que figuras se realizaron a escala natural, respetando la estatura promedio de los artistas, y cuentan con un peso aproximado de 200 kilos cada una. Además, se diseñó un escenario acorde a su trayectoria artística, con un pedestal recubierto en porcelanato negro que contrasta con el color bronce y resalta la elegancia del conjunto escultórico.

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“La pulcritud y la elegancia que ellos siempre manejaron, la uniformidad en su presentación personal era algo impecable”, explicó Jhon Peñaloza Almanza, quien dedicó cerca de tres meses de trabajo para el diseño de esta pieza artística.

Una vez se conocieron las estatuas, los comentarios de los fanáticos del Binomio de Oro, no se hicieron esperar, tanto el público presente en el evento como en redes sociales, indican que las figuras no se parecen en nada a los personajes reales.

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“Tan simpático que era Rafael Orozco y esa escultura no va con la realidad”, dijo una usuaria de Instagram.

Finalmente, el llamado de la administración municipal a la ciudadanía es a cuidar las imágenes de estos artistas vallenatos que son considerados como la Universidad del Vallenato a través del Binomio de Oro.