Los Detroit Pistons protagonizaron este viernes una remontada épica de 24 puntos en Orlando para imponerse por 79-93 a los Magic, empatar 3-3 la serie y forzar un séptimo partido este próximo domingo.

Leer también: En Ventaquemada, Boyacá, homenajearon al ciclista Cristian Muñoz, fallecido tras sufrir un accidente en Francia

Los Pistons arrasaron a la vuelta de vestuarios con un parcial de 19-55 en la segunda mitad, dejando a los Magic en un demoledor 1 de 28 en sus últimos tiros de campo. Fue un hundimiento en Orlando.

Detroit, número uno en el Este, salvó así su segundo partido a vida o muerte tras verse 3-1 abajo en la serie.

Cade Cunningham dijo tras ganar el quinto partido que los Pistons compiten a su mejor nivel con “la espalda contra la pared”. Este viernes necesitaron verse eliminados, 24 puntos abajo en el tercer cuarto, para finalmente reaccionar.

Leer más: La carta y el correo que advirtieron a Junior: en la cantera hay un diamante llamado Luis Díaz

De los 300 equipos que se han visto 3-1 abajo en la historia de la NBA, solo 36 (12 %) han logrado forzar un séptimo partido, y apenas 13 (4 %) han terminado remontando la eliminatoria.

Los Pistons aguantaron el primer cuarto, pero los Magic abrieron el segundo con un 24-4 que dejó noqueado a Detroit. Cunningham, Jalen Duren y compañía no encontraban respuestas y se fueron a los vestuarios 60-38, 22 abajo.

Fue justo a la vuelta que los Magic lograron la máxima diferencia de +24, lo que supuso un auténtico punto de inflexión en el partido disputado en el KIA Center de Orlando, que en pocos minutos pasó de fiesta a funeral.

Leer también: Jannik Sinner clasifica a la final del Masters de Madrid

De verse clasificados contra todo pronóstico para las semifinales del Este, a tener que jugarse un séptimo partido en Detroit, muy tocados anímicamente.

El tercer cuarto de los Pistons fue muy bueno: un parcial de 11-24 les permitió recortar la desventaja a nueve puntos. Pero el último fue soberbio, dejando a los Magic en un 1 de 20 en tiros de campo (5 %).

El paso adelante en intensidad defensiva y velocidad en ataque que dieron los Pistons tras el descanso cambió por completo el partido.

Cuando los Pistons empataron a 72-72, los Magic atravesaban un parcial de 1-18, que llegó a ser de 1-26, en una secuencia de 23 tiros de campo consecutivos fallados por Orlando.

Cade Cunningham, auténtico héroe de la remontada con 19 puntos en el último cuarto, terminó con 32 puntos y 10 rebotes, Tobias Harris aportó otros 22 puntos y 10 rebotes, mientras que Duncan Robinson sumó 14 puntos a la causa.

“Nunca rendirse. Detroit es esa dureza de la que hemos hablado todo el año. Hemos hecho un gran trabajo aguantando, seguimos peleando, sin bajar los brazos”, dijo Cunningham al terminar el partido en declaraciones a pie de pista.