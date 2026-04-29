Pese a que Junior quedó al borde de la eliminación en la Copa Libertadores, el entrenador Alfredo Arias valoró la entrega que tuvo su equipo en la caída 2-0 ante Sporting Cristal en Lima.

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El timonel afirmó que compitieron muy bien con un hombre menos, pero que era difícil mantener el ritmo.

“Así en caliente puedo decir lo que sentí en la cancha. Siempre estuvimos en partido, que aun con la gran mayoría del juego con 10 jugadores siempre fuimos. Ellos con ventaja tuvimos el empate. Es muy difícil en el fútbol de hoy en día jugar con uno menos en estas competencias y más de visitante”, señaló en la rueda de prensa posterior al juego.

“A los 20 minutos nos expulsaron a nuestro jugador. Fueron muchos minutos, seis minutos de descuento en el primer tiempo, seis en el segundo, fueron muchos minutos con un jugador menos, no es fácil. Mis jugadores fueron valientes, se entregaron, estoy orgulloso de su desempeño en la desigualdad con la que se afrontó el partido. El rival hizo su gol por su mérito. Nosotros no hicimos el nuestro cuando tuvimos la oportunidad”, complementó.

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El estratega explicó que tuvieron oportunidades, sin embargo, el rival sí fue efectivo en el campo de juego.

“Nosotros por momentos estuvimos cerca del empate. Cuando encontraron el segundo gol le dio tranquilidad al rival en los últimos minutos. Es muy difícil hacer un análisis en caliente. La virtud del rival es que convirtió”, destacó.

El uruguayo le agradeció al hincha su acompañamiento y dijo que hay que centrarse en lo que viene.

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“Al hincha decirle que sus jugadores dieron todo hasta el último minuto, no se guardaron nada y gracias por acompañarlos otra vez. De esto se sale como siempre, levantando la cabeza, trabajando al día siguiente, corrigiendo los errores y yendo por más. Tenemos partidos por delante en este mismo grupo y mientras tengamos chance vamos a tener la esperanza y la ilusión. En el medio tenemos el campeonato local, vamos a esperar el sorteo para ver cómo nos toca. De esto se sale levantando la cabeza y yendo para adelante”, manifestó.

Por último, Alfredo Arias se refirió a la expulsión infantil de Jermein Peña y explicó que no pueden dar este tipo de ventajas.

“En el segundo tiempo nosotros hicimos cambios y lo tuvimos en un arco. La autocrítica es que no podemos dar la ventaja de quedar con un jugador menos en una competencia esta y menos de visita, no podemos hacer esa tontería. Hay que ver para adelante, corregir y seguir”, concluyó.