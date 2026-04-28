La sigue rompiendo. No para de hacerlo. Luis Fernando Díaz Marulanda llena de orgullo y alegría a los colombianos en cada partido del Bayern Munich, y sus familiares, por supuesto, no son la excepción y disfrutan cada escena de gloria que Luchito protagoniza en el fútbol europeo y mundial.

Este martes, sus padres y su hermana vivieron con incertidumbre, drama, felicidad y emoción el partidazo que el PSG le ganó 5-4 al Bayern, en las semifinales de la Liga de Campeones.

Acompañados por algunos amigos, otros y fanáticos espontáneos del club alemán, Luis Manuel ‘Mane’ Díaz y Cilenis Marulanda, sus progenitores, y Anny, su hermana, se acomodaron en Hat Trick Stadium, un bar deportivo de la ciudad, y sufrieron con cada anotación del conjunto francés, y festejaron alborozados cada diana de la escuadra bávara.

Pero la mayor explosión de júbilo entre los presentes, como es apenas lógico, se dio cuando Díaz se inspiró y convirtió ese golazo de crack que recortó el marcador 5-4.

‘Mane’, que suele tener celebraciones emotivas y pintorescas, estaba bien concentrado en la acción, alertó a su esposa con la mano derecha de que venía algo importante, y salió disparado como un resorte cuando Mariano Closs, relator argentino de Espn, gritó gol a través de transmisión de televisión.

“¡No fue fuera de lugar!”, afirmó negando con sus manos ante la revisión de la jugada en el VAR.

El papá de Lucho no dejó de gritar la anotación y terminó subiéndose a la silla donde estaba sentado antes de la anotación. Ese gol le dio tranquilidad a los compañeros de Díaz y a su familia, que estaban angustiados cuando el marcador se encontraba 5-2 a favor del PSG.

“Yo le digo a mi rey hermoso que siga así. Siempre estamos orgullosos con ese talento que él tiene y esos golazos que hace. Nos da una alegría inmensa. Yo estaba rezando por él. Siempre rezo”, dijo Cilenis Marulanda a las cámaras de Win Sports ante el periodista René Wehdeking y todos los presentes en el establecimiento.

“Creemos en su talento, en su sencillez y humildad, que es lo mejor que tiene él”, apuntó en una de sus respuestas.

La hermana del jugadorazo de la selección Colombia, Anny Díaz, también se animó a hablar ante los medios de comunicación. “Estuvo genial, jugó un gran partido”, sintetizó con acierto.