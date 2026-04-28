Falta poco más de un mes para que comience la Copa Mundial de Fútbol 2026 y las ciudades en México, Estados Unidos y Canadá que albergarán varios de los partidos ya están ultimando detalles logísticos para ofrecer una experiencia agradable y completa a los aficionados.

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En el caso del condado Miami-Dade, en el estado de Florida (EE. UU.), las autoridades del Departamento de Transporte y Obras Públicas confirmaron a ‘The New York Times’ que serán dispuestos varios buses para el traslado gratuito de los aficionados que tengan entradas a su nombre para los partidos del Mundial que se disputarán en el Hard Rock Stadium.

EFE/EPA/CLAUDIO THOMA Trofeo de la Copa del Mundo de Fútbol 2026.

Según detallaron los funcionarios al citado medio, los buses saldrán desde cuatro puntos estratégicos del área metropolitana de Miami-Dade: Dr. Martin Luther King, Jr. Metrorail Station, Brightline Aventura, Golden Glades Intermodal Station y Seminole Hard Rock Hotel.

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Desde estos lugares saldrán los vehículos hacia el Hard Rock Stadium, donde se jugarán partidos muy apetecidos como Portugal vs. Colombia y Brasil vs. Escocia.

Los aficionados que quieran utilizar este transporte para llegar al estadio sin gastar dinero, deben tener en cuenta que solo pueden abordar el bus quienes tengan entradas verificadas.

Voceros del Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade indicaron que las entradas serán escaneadas y validadas en los puntos de salida de los buses. Este procedimiento también se realizará al llegar al Hard Rock Stadium, en el anillo de seguridad del escenario deportivo.

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“Nadie podrá abordar un Game Day Shuttle sin un boleto validado”, subrayó el vocero.

El Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en EE.UU., México y Canadá. Será la primera edición en la que participen 48 selecciones, tras el cambio de formato aprobado por la FIFA.

México tendrá el honor de acoger el partido inaugural del torneo en el Estadio Azteca de Ciudad de México, que enfrentará a la selección anfitriona con Sudáfrica.

EE. UU. copa la mayoría de sedes, con once estadios en los que se disputarán los encuentros, incluido el Hard Rock Stadium de Miami. México contará con tres sedes -Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey-, mientras que en Canadá serán dos los estadios que acojan los partidos.

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Esta será la segunda ocasión en que EE. UU. sea anfitrión del Mundial, tras la edición de 1994 en la que Brasil se llevó el trofeo al derrotar a Italia en la tanda de penaltis en la final.

En aquella ocasión, sin embargo, Miami no fue una de las sedes. La ciudad ha experimentado un cambio radical en su relación con el fútbol en los últimos años, especialmente desde la fundación del Inter Miami en 2018 y el fichaje de Lionel Messi en 2023.