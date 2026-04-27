El exfutbolista y entrenador argentino José Néstor Pékerman, quien dirigió la selección Colombia entre 2012 y 2018, sí estará en la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, a partir del 11 de junio próximo.

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MARIO RUIZ/EFE José Néstor Pékerman como seleccionador de Colombia.

Pékerman no estará precisamente al frente de una de las selecciones que aspira a convertirse en la campeona del mundo este año, pero sí seguirá muy de cerca las actuaciones de los equipos.

La cadena de televisión estadounidense Telemundo anunció este lunes 27 de abril que el técnico argentino será uno de los integrantes de su grupo de analistas deportivos que cubrirá el Mundial 2026.

Los compañeros de José Pékerman serán: el español José María Gutiérrez ‘Guti’, el mexicano Andrés ‘el Principito’ Guardado, el ecuatoriano Antonio Valencia y el panameño Julio César Dely Valdés.

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🇦🇷 José Pékerman

🇪🇸 José María Gutiérrez "Guti" @GUTY14HAZ

🇲🇽 Andrés "El Principito" Guardado @AGuardado18

🇪🇨 Antonio Valencia @anto_v25

🇵🇦 Julio César Dely Valdés



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Ellos serán los encargados de los análisis de varios partidos del Mundial para Telemundo Deportes. La experiencia y trayectoria de cada uno en el fútbol, desde diferentes roles, les permitirá ofrecer nutridas opiniones sobre el estilo de juego y estrategias de cada selección para ir avanzando en la competencia.

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Aunque no es favorita, la selección Colombia -actualmente dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, se perfila como uno de los equipos más combativos, por lo que no se espera una pronta salida del torneo internacional.

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En sus análisis Pékerman tendría mucho que decir sobre el proceso de Colombia, ya que mientras él estuvo al frente el grupo logró su mejor desempeño en un Mundial, al alcanzar los cuartos de final en Brasil 2014, torneo en el fue eliminado por el equipo anfitrión.

Cuatro años más tarde, el impulso le permitió avanzar a octavos, fase en la que perdió con Inglaterra en la tanda de penaltis. Sin embargo, en ambas ocasiones los colombianos cabalgaron la primera ronda como primeros de su grupo.

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Luego Colombia se quedó por fuera del Mundial en 2022, bajo la dirección de Reinaldo Rueda, y volvió a soñar con la Copa gracias a Néstor Lorenzo, que encaminó a la selección hacia una nueva clasificación mundialista este año.