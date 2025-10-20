¿Quiénes son los mejores en la historia de la selección Colombia? Parte del equipo de deportes de EL HERALDO hizo una dinámica respondiendo preguntas acerca de puestos históricos del equipo nacional.

¿James o ‘el Pibe’? ¿Falcao o Asprilla? ¿Pékerman o Maturana? Esos fueron algunos de los interrogantes que se plantearon este ejercicio.

¿’El Pibe’ o James? ¿Córdoba u Ospina? Parte del equipo de deportes de EL HERALDO respondió preguntas sobre puestos históricos en la selección Colombia. pic.twitter.com/K9Xn9DrPXS — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) October 15, 2025

Más allá de los escogidos, está claro que la selección Colombia tiene una gran historia y que hay jugadores que han dejado una huella imborrable en el fútbol del país.