El atacante colombiano Luis Suárez marcó este sábado en la victoria del Sporting sobre el Gil Vicente (3-0) y alcanzó los 28 tantos en la Liga Portugal, lo que le convierte en el máximo goleador de la edición de 2025/26 de la competición.

En la trigésima cuarta y última jornada, Suárez anotó el segundo gol de los ‘leones’ con un cañonazo en el minuto 34 tras un pase de tacón del japonés Hidemasa Morita, y ayudó a su equipo a terminar en segunda posición, lo que le da acceso a la fase previa de la Liga de Campeones.

El internacional ‘cafetero’ alcanzó así la marca de 28 dianas ligueras, con lo que superó la competencia del griego del Benfica, Vangelis Pavlidis, con 22, y del marroquí del Estoril Yanis Begraoui, con 20.

Además, el delantero natural de Santa Marta registró seis dobletes, un triplete, siete jornadas consecutivas viendo puerta y 6 asistencias en su primera campaña en la Liga Portugal.

Y en todas las competiciones, Luis Suárez suma 37 tantos, cifra que aún podría aumentar el próximo día 24, cuando el Sporting se medirá al Torreense en la final de la Copa lusa.

El colombiano registra así sus mejores cifras de la carrera, a lo largo de la cual pasó por el Almería, el Granada, el Zaragoza, el Nàstic, el Valladolid o el Marsella francés.

Suárez llegó al Sporting al inicio de la temporada procedente del Almería con la misión de sustituir al sueco Viktor Gyökeres, y se quedó a solo una diana de las 29 anotadas por el actual delantero del Arsenal en su primer año en Lisboa.

Su buen rendimiento en Portugal le valió además un puesto en el once del técnico Néstor Lorenzo con la selección de Colombia, que en el Mundial 2026 compartirá el grupo K precisamente con el país luso, Uzbekistán y República Democrática del Congo.