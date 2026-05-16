El deporte paralímpico del Atlántico sigue abriendo caminos hacia escenarios internacionales. Los Para atletas atlanticenses Frank Roberto León y Eric Castro viajarán este 14 de mayo rumbo a España para vivir una experiencia de alto nivel que marcará un nuevo paso en sus procesos deportivos y en la construcción de sus sueños paralímpicos.

Durante 15 días estarán en las ciudades de Barcelona, Murcia y Bilbao, donde participarán en dos importantes Meeting internacionales de Para atletismo y, además, harán parte de un campamento especializado junto a entrenadores y expertos europeos que trabajan bajo las más recientes metodologías del entrenamiento paralímpico.

Más allá de la competencia, el viaje representa una oportunidad para seguir creciendo, adquirir experiencia internacional y fortalecer el camino que ambos vienen construyendo hacia el alto rendimiento.

Ambos deportistas hacen parte del programa Atleta Apoyado, estrategia liderada por la Gobernación del Atlántico, a través de Indeportes, que continúa respaldando los procesos de alto rendimiento y la proyección internacional de los talentos deportivos del departamento.

Frank Roberto León, de 20 años, llega a esta experiencia como una de las grandes promesas nacionales del Para atletismo. El velocista atlanticense, clasificado en la categoría T13 (discapacidad visual), domina desde 2024 las pruebas de 100, 200 y 400 metros en Colombia, consolidando un proceso deportivo que hoy lo proyecta internacionalmente.

Con emoción y gratitud, el atleta asumirá este nuevo reto europeo: “Muy agradecido con la vida, con Dios, de poder viajar a Europa con esta delegación de Colombia y estar en tan importante evento. Esto me servirá de mucho en mi futuro, en mi desarrollo y me va a potenciar en lo que viene”, expresó Frank Roberto.

El deportista también destacó el respaldo que ha recibido a través del programa Atleta Apoyado de Indeportes Atlántico, iniciativa que ha sido clave en su preparación y crecimiento competitivo. “Estar en este programa me ha servido de mucho, me ayuda, es un impulso para mi preparación. Represento con orgullo estos colores. Vamos con todo a España”, apuntó.

Junto a él viajará Eric Castro, de 19 años, estudiante de Licenciatura en Educación Física y una de las figuras emergentes del Para atletismo colombiano. Eric compite en la clasificación T47 (discapacidad en miembros superiores) y el año anterior brilló en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile, donde conquistó una medalla de plata y dos de bronce para Colombia.

Motivado por esta nueva experiencia internacional, el joven deportista aseguró que el respaldo institucional ha sido fundamental en su proceso deportivo. “Agradecido por esta oportunidad. Vamos paso a paso con los sueños y contento de recibir el apoyo de la Gobernación del Atlántico a través de Indeportes. Eso me motiva a mejorar día a día”, afirmó Eric.

El gran objetivo de Castro está claro: llegar a unos Juegos Paralímpicos. “Sueño con hacer la marca mínima y cumplir una de mis metas, unos Juegos Paralímpicos. Creo que estoy cerca y seguiremos intentándolo”, puntualizó.

Además de compartir el alto rendimiento, Frank Roberto y Eric Castro también coinciden en las aulas. Ambos son estudiantes de Licenciatura en Educación Física de la Universidad del Atlántico, combinando la exigencia académica con la disciplina y el compromiso deportivo.

Desde el Atlántico, Frank Roberto y Eric Castro continúan rompiendo barreras y demostrando que el deporte transforma vidas, impulsa sueños y abre caminos hacia los más grandes escenarios del mundo.