El Bayern Múnich cerró de forma brillante su participación en la Bundesliga 2025-26 tras golear 5-1 al Colonia en la última jornada del campeonato. Aunque el conjunto bávaro ya se había asegurado el título desde hace varias semanas, el Allianz Arena vivió una auténtica fiesta donde el equipo levantó oficialmente el “plato” de campeón, en una tarde que combinó contundencia en la cancha, despedidas emotivas y la consagración de figuras clave en el esquema ofensivo.

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El equipo dirigido por Vincent Kompany mostró su superioridad desde los primeros minutos del compromiso. En el minuto 9, el joven Lennart Karl envió un centro preciso que Harry Kane conectó de volea dentro del área para abrir el marcador. Solo cuatro minutos más tarde, al 13, el propio delantero inglés firmó el segundo tras un remate raso desde la media luna, producto de una jugada de estrategia en corto con Joshua Kimmich.

A pesar del descuento del Colonia en el minuto 18, obra de Said El Mala luego de robarle un balón a Jamal Musiala, el Bayern no tardó en recuperar el control absoluto. En el minuto 22, Tom Bischof estiró la ventaja con un potente disparo desde fuera del área a pase de Karl.

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Antes del descanso, el local pudo ampliar la diferencia: Luis Díaz tuvo una opción clara en un mano a mano que detuvo el guardameta Manfred Schwäbe y Musiala estrelló un remate contra el poste. En la segunda parte, la intensidad disminuyó y la visita generó algunas aproximaciones ante Manuel Neuer, pero la contundencia bávara volvió a aparecer al minuto 69, cuando Kane completó su triplete para decretar el 4-1 interino.

Luis Díaz corona una primera temporada brillante con grandes números en el fútbol alemán

El extremo colombiano Luis Díaz formó parte del once inicial y volvió a exhibir su importancia en el volumen de ataque del campeón. Durante el encuentro, el atacante generó constantes asociaciones con Musiala y Kane, y aunque no pudo marcar en sus opciones frente al arco rival, se reportó con una asistencia en el tramo final del partido para sellar la goleada definitiva.

ANNA SZILAGYI/EFE Luis Díaz, del Bayern de Múnich, celebra el título de campeón de la Bundesliga alemana tras el partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre el Bayern de Múnich y el 1. FC Colonia en Múnich, Alemania, el 16 de mayo de 2026.

Con este cierre, Díaz concreta una campaña individual sobresaliente en su primer año en Alemania. El colombiano disputó un total de 32 partidos en el torneo local —siendo titular en 27 de ellos—, registrando 15 goles y 14 asistencias. Estas cifras lo ubicaron como el quinto máximo anotador y el tercer mejor asistidor de toda la Bundesliga, consolidándose como una pieza fundamental gracias a su velocidad y desequilibrio por la banda izquierda.

El Bayern Múnich se despide de sus figuras y establece una marca ofensiva histórica en Europa

Más allá de la obtención del trofeo, el partido tuvo una alta carga emotiva debido a los homenajes de despedida para Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson y Leon Goretzka, quien sumó ocho años con la camiseta del club.

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Goretzka fue titular y se retiró del terreno de juego en el minuto 82 en medio de una ovación de pie de todo el Allianz Arena. Su reemplazo, Nicolas Jackson, anotó el quinto y último gol del compromiso en su primer contacto con el balón, tras recibir el pase de Luis Díaz.

Con los cinco tantos anotados este sábado, el Bayern Múnich finalizó la competición con un registro de 122 goles a favor. Esta cifra representa la mayor cantidad de anotaciones en este siglo dentro de las cinco grandes ligas de Europa, un hito que solo supera el registro histórico del Torino en la temporada 1947/48.

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El cierre del torneo regular dejó completamente definido el panorama del fútbol alemán de cara a las competiciones internacionales de la próxima temporada. Junto al Bayern Múnich, los clubes Borussia Dortmund, Leipzig y Stuttgart obtuvieron su boleto directo a la próxima Liga de Campeones.

Por su parte, Hoffenheim y Bayer Leverkusen accedieron a la Europa League, mientras que el Friburgo aseguró su cupo en la Conference League. En la parte baja de la tabla, Heidenheim y St. Pauli perdieron la categoría, y el Wolfsburgo deberá jugar el repechaje de permanencia.

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Pese a que las celebraciones de la Bundesliga ya concluyeron, la actividad para el Bayern Múnich no ha terminado. El equipo se preparará durante la semana para afrontar la gran final de la Copa de Alemania el próximo sábado contra el Stuttgart, donde buscarán cerrar la campaña con el doblete a nivel nacional.