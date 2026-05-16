El Ministerio de Minas y Energía lanzó una alerta sobre el riesgo en la prestación de servicio de energía en el país ante la inminente llegada de un nuevo fenómeno del Niño a partir de junio de 2026.

Aumenta la presión para sistema energético frente a posible apagón

Ante esto, la cartera de Edwin Palma solicitó ajustes regulatorios urgentes para ampliar la oferta de generación de energía en el país.

En ese sentido, el Gobierno pidió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y a los participantes de la subasta de Cargo por Confiabilidad revisar las condiciones actuales para garantizar el abastecimiento energético durante los próximos años.

Según el documento, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) enfrenta un déficit entre la demanda proyectada y la Energía Firme del Cargo por Confiabilidad (ENFICC). El Ministerio señaló que para el periodo entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027 el faltante alcanzaría 3,9 TWh-año, equivalente a cerca de 450 MW de capacidad efectiva funcionando de manera permanente.

El Gobierno también advirtió que las actuales restricciones regulatorias están limitando la entrada de nuevos proyectos y ampliaciones de generación. Como ejemplo, citó el caso de Hidroituango, cuya capacidad adicional no podría participar plenamente en la subasta debido a topes establecidos en la regulación vigente.

Uno de los puntos más sensibles del documento es la advertencia climática. El Ministerio aseguró que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) proyecta una probabilidad del 95 % de ocurrencia de un nuevo fenómeno del Niño desde junio de 2026, escenario que podría agravar el estrés hídrico y comprometer la generación eléctrica nacional.

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La circular también expone preocupación por el impacto del contexto internacional en los precios de escasez de energía. Según el documento, para abril de 2026 el precio de escasez habría ascendido a $1.006,9 por kWh, situación que, según el Ministerio, obliga a actualizar los cálculos regulatorios para incentivar la participación de más plantas en la subasta.

En la petición formal enviada a la CREG, el Ministerio solicitó realizar ajustes regulatorios inmediatos para incorporar nuevos recursos energéticos y fortalecer la confiabilidad del sistema durante los próximos periodos de sequía.

“El objetivo es asegurar el correcto cubrimiento de la demanda y el fortalecimiento de la confiabilidad del SIN”, señala el documento firmado por el ministro Palma Egea.