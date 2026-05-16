El sector artesanal en el Atlántico ha tenido una expansión sostenida, generando un impacto económico y social de gran relevancia para la comunidad de artesanos del departamento. Así lo destacó el gobernador Eduardo Verano durante el acto inaugural de la Feria AMA 2026, que se desarrolla en el Centro de Eventos Puerta de Oro con la participación de más de 105 marcas.

“La idea es que cada año, este espacio se convierta en el epicentro para poder mostrar nuestra cultura, nuestros artesanos, nuestros productos y, de esa manera, podamos tener una economía mucho más sólida, basada y fundamentada precisamente en los artesanos”, expresó el mandatario distrital.

De acuerdo con los datos de la iniciativa Sello Artesanal, a corte de 2025, el ecosistema artesanal vinculado al programa cuenta con 300 unidades productivas activas y hace presencia en 23 municipios, al tiempo que ha permitido el fortalecimiento de 20 técnicas artesanales.

Además, ha contado con 47 proveedores activos y ha hecho presencia comercial en 28 países, así como ha contado con 59 clientes internacionales y ventas superiores a $3.400 millones.

¡AMA 2026 brilló con lo mejor del lujo hecho a mano en la jornada inaugural! 🧵



Con mucha emoción abrimos la segunda edición de esta feria que dinamiza la economía del Atlántico y desde ya se consolida como una gran vitrina cultural de Colombia y el Caribe. 🙌



¡Hasta este 17 de… pic.twitter.com/qE1bfdUZMn — Eduardo Verano de la Rosa (@veranodelarosa) May 15, 2026

Asimismo, el sector ha logrado un crecimiento relevante en su internacionalización con más de 18.000 unidades de productos exportadas, más de 900 referencias artesanales comercializadas y una participación continua en ferias internacionales como Maison & Objet y Shoppe Object.

“Esto permite afirmar que el sector pasó de una economía artesanal dispersa y local a una estructura más organiza-da, con capacidades comerciales, vitrinas internacionales y articulación institucional”, recalcó.

En ese sentido, la Feria AMA –que en este 2026 se realiza bajo el lema ‘Lujo y Legado’– se ha consolidado como una gran vitrina cultural y comercial que es liderada por la primera gestora social, Liliana Borrero.

En este espacio se reúnen más de 105 marcas colombianas y representantes artesanales de departamentos como Bolívar, Córdoba, La Guajira y Valledupar, ciudad que debuta en esta edición.

“Para mí es un gran orgullo haber podido lograr esta segunda edición de la feria. Hemos crecido un 40 %, estamos esperando 10 mil personas. Creemos y queremos que esta feria sea un éxito”, destacó Borrero.

Uno de los grandes protagonistas de esta edición es El Canasto, que cobra vida bajo el concepto ‘Santuario de las Aves’, una propuesta inspirada en la biodiversidad y en la riqueza natural del Caribe colombiano.

El Canasto cobra vida bajo el concepto ‘Santuario de las Aves’, una propuesta inspirada en la biodiversidad.

“El Canasto se convierte nuevamente en punto de encuentro para los visitantes, exaltando la tradición artesanal como una expresión de lujo, identidad y memoria cultural”, destacó la Gobernación.

En el marco de la feria también se dio apertura oficial a ‘Voces AMA’, la agenda académica y experiencial que busca fortalecer y profesionalizar el sector artesanal mediante conferencias, paneles y conversaciones con referentes nacionales en moda, sostenibilidad, diseño y retail.

En ese sentido, el público podrá participar en charlas lideradas por expertos como Lina Bustillo, Franklin Ramos, Juan Pablo Socarrás, Helena Fadul, Camila Pérez, Daniella Jassir y Laura Echavarría, entre otros invitados especiales.

Asimismo, el espacio Haus Art Cafe desarrollará experiencias creativas permanentes para los asistentes durante toda la programación de la feria.

Este sábado, la feria abrirá sus puertas de 10:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que el domingo será desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.