Por el crecimiento de casos registrados en el país relacionados con la suplantación digital de sus plataformas de pago, la empresa Air-e hizo un llamado a sus usuarios para extremar las medidas de seguridad al momento de realizar pagos en línea y evitar ser víctimas de fraude.

En ese sentido, la compañía advirtió que delincuentes informáticos utilizan modalidades de phishing para engañar a los usuarios y desviar pagos hacia cuentas de terceros, simulando páginas oficiales de recaudo.

De igual manera, recomendó a sus usuarios utilizar únicamente los canales oficiales habilitados por la empresa para consultas y pagos de facturas, evitando ingresar a enlaces sospechosos compartidos en redes sociales, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería instantánea.

La empresa también reiteró la importancia de verificar siempre que las direcciones web correspondan a los sitios oficiales y revisar cuidadosamente la URL antes de suministrar cualquier información personal o financiera.

Recordó que Air-e Intervenida no solicita pagos a cuentas personales ni transferencias a nombre de terceros.

Entre las principales medidas de prevención, la compañía recomienda ingresar directamente al sitio web oficial, www.air-e.com y hacer clic en el botón Pagos PSE, y evitar acceder mediante enlaces externos; verificar cuidadosamente la dirección URL antes de realizar cualquier

transacción; no compartir claves, códigos de verificación o información bancaria con terceros; desconfiar de mensajes urgentes o promociones falsas; y confirmar que los pagos se realicen únicamente a través de canales autorizados.

Air-e Intervenida también invitó a la comunidad a reportar cualquier situación sospechosa o intento de fraude a través de la línea de atención 115 y de los canales oficiales de servicio al cliente.

La compañía reiteró que la seguridad digital y la protección de los usuarios son una prioridad, por lo que continuará fortaleciendo las acciones preventivas y pedagógicas frente a posibles modalidades de fraude electrónico.