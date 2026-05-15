Esta semana se llevó a cabo la novena edición de Bogotá Fashion Week, el evento de promoción, circulación y comercialización del sector moda más importante del país. Este año, entre el 12 y el 14 de mayo, un total 145 marcas participaron con sus creativas e innovadoras propuestas, logrando cautivar al público con diseños que se adaptan a todos los gustos.

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El pasado miércoles, segundo día del Bogotá Fashion Week, las reconocidas marcas colombianas Gef y Alejandro Crocker presentaron la colección conjunta ‘Transparencia’, una de las propuestas que más ha dado de qué hablar en redes sociales y medios especializados en moda.

GEF Colección 'Transparencia' de GEF y Alejandro Crocker.

Moda sostenible

Al tener una marca de moda sostenible que conecta el lujo consciente y la remanufactura creativa, el diseñador venezolano Alejandro Crocker impuso su sello en la colección con piezas elaboradas 100 % a mano, a partir de prendas de colecciones pasadas de Gef.

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El propósito de esta colaboración fue claro: desarmar para volver a crear, reimaginar lo que ya existe, prolongando y dando vida a nuevas prendas.

“Es la primera colección en el mundo, masiva, donde no se compró absolutamente nada, ni un botón, ni una cremallera”, dijo Alejandro Crocker en una entrevista con ‘Caracol Radio’.

GEF Colección 'Transparencia' de GEF y Alejandro Crocker.

La colección ‘Transparencia’ tiene como hilo conductor el denim en tonalidades azules y consta de una edición limitada de aproximadamente 1.500 unidades, disponible desde el 14 de mayo en tiendas seleccionadas de la marca y en gef.co.

“Más que una colección, Transparencia es una invitación a entender la industria de la moda desde otro lugar: uno donde la sostenibilidad tiene un lugar protagónico y todo puede transformarse”, destacó Bogotá Fashion Week en su sitio web.

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La propuesta también tiene un sentido social, ya que las responsables de la elaboración de las prendas son 22 mujeres cabeza de familia, quienes materializaron los diseños de Gef y Alejandro Crocker en pequeños talleres con una dedicación y atención al detalle precisos.

GEF Colección 'Transparencia' de GEF y Alejandro Crocker.

El impacto social de la colección también se logra a través de la sensibilización, concientización y educación. De allí que cada prenda de ‘Transparencia’ cuente con un pasaporte digital mediante el cual el comprador o la compradora puede conocer detalles de la trazabilidad de la pieza.

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“Cada una de estas piezas tiene un código donde el consumidor final puede escanear y ver todo el recorrido de esa pieza”, sostuvo Crocker en ‘Caracol Radio’.