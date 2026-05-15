Barranquilla llevará la tradición, cultura e identidad de su Carnaval por primera vez al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá en el marco de la temporada Colombia es música.

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La apuesta se enmarca en una de las estrategias de proyección de ciudad del alcalde, Alejandro Char para seguir posicionando a Barranquilla como destino cultural, creativo, turístico y sostenible, que encuentra en la música, la danza y la tradición una de sus mayores expresiones de identidad.

“El Carnaval de Barranquilla es una plataforma de desarrollo cultural, social y económico que protege y proyecta nuestra identidad ante el mundo. Solo en 2026 logramos unas cifras históricas que ratifican que nuestra cultura está a otro nivel: fueron más de 6 millones de espectadores que estuvieron viviendo y gozando nuestra fiesta y en digital fueron más de 500 millones de usuarios alcanzados. Es una verdadera plataforma cultural, social y económica que enarbola la bandera de Barranquilla”, afirmó el mandatario.

Cortesía Por primera vez el Carnaval de Barranquilla se presenta en el Teatro Mayor de Bogotá.

En ese sentido, ‘Carnaval de Barranquilla al Mayor’ es el show cultural que propone un recorrido folclórico y contemporáneo por las raíces, ritmos y expresiones que han convertido al Carnaval de Barranquilla en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y en uno de los mayores símbolos culturales de Colombia ante el mundo.

El evento tendrá 120 artistas en escena y la participación especial de los reyes del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández y Adolfo Maury Cabrera. Este espectáculo integrará danza, música y tradición popular en una experiencia artística que traduce la energía de la calle al lenguaje teatral, manteniendo la autenticidad, alegría y creatividad de la Fiesta.

Sobre la muestra en el teatro

‘Carnaval de Barranquilla al Mayor’ estará compuesto por cuatro grandes momentos: Llamado de tambores, Raíces de libertad, Explosión del Carnaval y Fiesta y tradición viva, escenas que narran el viaje cultural del Caribe colombiano desde sus raíces ancestrales hasta la celebración contemporánea que hoy representa orgullo para el país.

La propuesta cuenta con el apoyo de Fontur y busca mostrar, más allá de una representación folclórica, que el Carnaval es una tradición viva, dinámica y en permanente evolución, construida generación tras generación por hacedores, músicos, bailarines y artistas que mantienen vigente el legado cultural de Barranquilla.

Las boletas están disponibles y pueden adquirirse desde ya en la página web www.Tuboleta.com.

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‘Carnaval de Barranquilla al Mayor’ será una invitación a descubrir el Caribe colombiano desde el escenario, en una noche donde la tradición, el arte y la fiesta se unen para hacerle vivir al público de Colombia la esencia de la fiesta barranquillera.