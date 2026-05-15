Shakira volvió a entrar a la cancha más grande del planeta. La barranquillera estrenó este jueves ‘Dai Dai’, la canción oficial de la FIFA World Cup, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, en colaboración con el artista nigeriano Burna Boy.
La barranquillera une fuerzas con el artista nigeriano Burna Boy en una canción de casi cuatro minutos que mezcla afrobeats, dancepop, worldbeats y reggaetón, en una apuesta cargada de energía futbolera y sonidos globales.
El tema mantiene el espíritu motivador que suelen tener las canciones mundialistas. Desde el inicio, Shakira envía un mensaje de fortaleza y superación: “Sabías desde el día en que naciste que aquí es donde perteneces. Has sido valiente todo este tiempo. Lo que una vez te rompió, te hizo fuerte”, canta la artista en inglés al comienzo del tema.
‘Dai Dai’: letra, significado y los mensajes de fuerza detrás de la nueva canción mundialista de Shakira y Burna Boy
Más adelante, Burna Boy suma un mensaje de perseverancia y lucha: “Sigue tu deseo, donde hay voluntad, hay un camino”.
Además de hablar de sueños, disciplina y resistencia, ‘Dai Dai’ también hace un recorrido por la historia del fútbol mundial. La canción menciona leyendas como Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaká y Messi, además de nombrar selecciones históricas y participantes del Mundial como Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos y Países Bajos.
Una canción con sonidos africanos, ritmo mundialista y toda la energía del fútbol, que vuelve a poner la voz de Shakira en el evento deportivo más importante del planeta. Y es que parece que no hay un terreno en el que la artista barranquillera no sepa moverse.
Porque mientras muchos cantantes apenas logran asociarse una vez con una Copa del Mundo, Shakira acaba de hacer historia al convertirse en la única artista en protagonizar dos canciones oficiales de mundiales masculinos de la FIFA.
Lea: “Llevo toda la vida componiendo canciones y construyendo escuelas; en el Mundial conjugaré ambas cosas”: Shakira
La relación entre Shakira y el fútbol mundial no comenzó ahora. Tampoco empezó con el inolvidable ‘Waka Waka’. Debemos rememorar Alemania 2006, cuando apareció en la clausura del torneo interpretando una versión futbolera de ‘Hips Don’t Lie’, acompañada de ‘Bamboo’.
Pero fue en Sudáfrica 2010 donde llegó el verdadero fenómeno mundial. Con ‘Waka Waka (This Time for Africa)’, Shakira no solo cantó la canción oficial del torneo, sino que terminó creando uno de los himnos más recordados de los mundiales. El tema superó los 4 mil millones de reproducciones en YouTube, fue éxito en varios países y, 16 años después, todavía sigue sonando en estadios, fiestas y videos de fútbol en todo el mundo.
Luego llegó Brasil 2014. Y aunque ‘La La La’ no fue la canción oficial de la FIFA, para muchos fanáticos terminó siendo una de las más recordadas de ese Mundial. El video, lleno de fútbol, hinchas y jugadores como Messi, Neymar y Piqué, hizo que Shakira siguiera consolidándose como una de las artistas más ligadas a la historia de los mundiales.
Letra y Traducción: Shakira & Burna Boy
|Inglés (Original)
|Español (Traducción)
|[Intro]
|[Intro]
|Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
|Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
|[Refrain]
|[Estribillo]
|You knew from the day you were born
|Supiste desde el día en que naciste
|That here in this place you belong
|Que perteneces aquí, a este lugar
|You been this brave all along
|Has sido así de valiente todo este tiempo
|What broke you once made you strong
|Lo que alguna vez te rompió, te hizo fuerte
|Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go
|(Varios idiomas) ¡Vamos, vamos, vamos!
|[Verse 1]
|[Verso 1]
|Come follow your desire
|Ven, sigue tu deseo
|Where there’s a will, there’s a way
|Donde hay voluntad, hay un camino
|You are the owner of that fire
|Tú eres el dueño de ese fuego
|No one can take it away
|Nadie te lo puede quitar
|Sweat and blood to write your story
|Sudor y sangre para escribir tu historia
|That is how you paved the way
|Así es como pavimentaste el camino
|You’re about to reach the glory
|Estás a punto de alcanzar la gloria
|Only one step away
|A solo un paso de distancia
|[Pre-Chorus]
|[Pre-Coro]
|All the highs and lows
|Todos los altibajos
|All the tears and the pain
|Todas las lágrimas y el dolor
|You been there through it all
|Has estado ahí en todo momento
|Just do it again
|Simplemente hazlo de nuevo
|Now you got to believe, I believe
|Ahora tienes que creer, yo creo
|‘Cause you know what it takes
|Porque sabes lo que se necesita
|To be living my dream
|Para estar viviendo mi sueño
|[Chorus]
|[Coro]
|Feel it, got everything you needed
|Siéntelo, tienes todo lo que necesitabas
|Now bring it like you mean it
|Ahora dalo todo, de verdad
|Dale, no olvide’ lo que vales
|Dale, no olvides lo que vales
|Juega como tú sabes
|Juega como tú sabes
|[Verse 2]
|[Verso 2]
|Energy is contagious, you know
|La energía es contagiosa, lo sabes
|And it never fails no, no
|Y nunca falla, no, no
|No one’s getting tired, I know
|Nadie se está cansando, lo sé
|‘Cause you got that fire, ayo
|Porque tienes ese fuego, ayo
|Dream a little higher, let’s go
|Sueña un poco más alto, vamos
|[Verse 3]
|[Verso 3]
|We’ve taken all that our hearts can hold
|Hemos aguantado todo lo que el corazón permite
|We can’t hold on to the past no more
|Ya no podemos aferrarnos más al pasado
|From the dirt and the tears, we make gold
|De la suciedad y las lágrimas, hacemos oro
|We are more than flesh and bones
|Somos más que carne y hueso
|[Verse 4]
|[Verso 4]
|Pelé, Maradona, Maldini, Romário...
|(Nombres de leyendas del fútbol)
|Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia...
|(Nombres de países)