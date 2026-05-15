Shakira volvió a entrar a la cancha más grande del planeta. La barranquillera estrenó este jueves ‘Dai Dai’, la canción oficial de la FIFA World Cup, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, en colaboración con el artista nigeriano Burna Boy.

La barranquillera une fuerzas con el artista nigeriano Burna Boy en una canción de casi cuatro minutos que mezcla afrobeats, dancepop, worldbeats y reggaetón, en una apuesta cargada de energía futbolera y sonidos globales.

El tema mantiene el espíritu motivador que suelen tener las canciones mundialistas. Desde el inicio, Shakira envía un mensaje de fortaleza y superación: “Sabías desde el día en que naciste que aquí es donde perteneces. Has sido valiente todo este tiempo. Lo que una vez te rompió, te hizo fuerte”, canta la artista en inglés al comienzo del tema.

Más adelante, Burna Boy suma un mensaje de perseverancia y lucha: “Sigue tu deseo, donde hay voluntad, hay un camino”.

Además de hablar de sueños, disciplina y resistencia, ‘Dai Dai’ también hace un recorrido por la historia del fútbol mundial. La canción menciona leyendas como Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaká y Messi, además de nombrar selecciones históricas y participantes del Mundial como Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos y Países Bajos.

Una canción con sonidos africanos, ritmo mundialista y toda la energía del fútbol, que vuelve a poner la voz de Shakira en el evento deportivo más importante del planeta. Y es que parece que no hay un terreno en el que la artista barranquillera no sepa moverse.

Porque mientras muchos cantantes apenas logran asociarse una vez con una Copa del Mundo, Shakira acaba de hacer historia al convertirse en la única artista en protagonizar dos canciones oficiales de mundiales masculinos de la FIFA.

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La relación entre Shakira y el fútbol mundial no comenzó ahora. Tampoco empezó con el inolvidable ‘Waka Waka’. Debemos rememorar Alemania 2006, cuando apareció en la clausura del torneo interpretando una versión futbolera de ‘Hips Don’t Lie’, acompañada de ‘Bamboo’.

Pero fue en Sudáfrica 2010 donde llegó el verdadero fenómeno mundial. Con ‘Waka Waka (This Time for Africa)’, Shakira no solo cantó la canción oficial del torneo, sino que terminó creando uno de los himnos más recordados de los mundiales. El tema superó los 4 mil millones de reproducciones en YouTube, fue éxito en varios países y, 16 años después, todavía sigue sonando en estadios, fiestas y videos de fútbol en todo el mundo.

Luego llegó Brasil 2014. Y aunque ‘La La La’ no fue la canción oficial de la FIFA, para muchos fanáticos terminó siendo una de las más recordadas de ese Mundial. El video, lleno de fútbol, hinchas y jugadores como Messi, Neymar y Piqué, hizo que Shakira siguiera consolidándose como una de las artistas más ligadas a la historia de los mundiales.

Letra y Traducción: Shakira & Burna Boy