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Por:  Keyla Ospino Vargas

Shakira volvió a entrar a la cancha más grande del planeta. La barranquillera estrenó este jueves ‘Dai Dai’, la canción oficial de la FIFA World Cup, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, en colaboración con el artista nigeriano Burna Boy.

La barranquillera une fuerzas con el artista nigeriano Burna Boy en una canción de casi cuatro minutos que mezcla afrobeats, dancepop, worldbeats y reggaetón, en una apuesta cargada de energía futbolera y sonidos globales.

El tema mantiene el espíritu motivador que suelen tener las canciones mundialistas. Desde el inicio, Shakira envía un mensaje de fortaleza y superación: “Sabías desde el día en que naciste que aquí es donde perteneces. Has sido valiente todo este tiempo. Lo que una vez te rompió, te hizo fuerte”, canta la artista en inglés al comienzo del tema.

‘Dai Dai’: letra, significado y los mensajes de fuerza detrás de la nueva canción mundialista de Shakira y Burna Boy

Más adelante, Burna Boy suma un mensaje de perseverancia y lucha: “Sigue tu deseo, donde hay voluntad, hay un camino”.

Además de hablar de sueños, disciplina y resistencia, ‘Dai Dai’ también hace un recorrido por la historia del fútbol mundial. La canción menciona leyendas como Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaká y Messi, además de nombrar selecciones históricas y participantes del Mundial como Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos y Países Bajos.

Una canción con sonidos africanos, ritmo mundialista y toda la energía del fútbol, que vuelve a poner la voz de Shakira en el evento deportivo más importante del planeta. Y es que parece que no hay un terreno en el que la artista barranquillera no sepa moverse.

Porque mientras muchos cantantes apenas logran asociarse una vez con una Copa del Mundo, Shakira acaba de hacer historia al convertirse en la única artista en protagonizar dos canciones oficiales de mundiales masculinos de la FIFA.

Lea: “Llevo toda la vida componiendo canciones y construyendo escuelas; en el Mundial conjugaré ambas cosas”: Shakira

La relación entre Shakira y el fútbol mundial no comenzó ahora. Tampoco empezó con el inolvidable ‘Waka Waka’. Debemos rememorar Alemania 2006, cuando apareció en la clausura del torneo interpretando una versión futbolera de ‘Hips Don’t Lie’, acompañada de ‘Bamboo’.

Pero fue en Sudáfrica 2010 donde llegó el verdadero fenómeno mundial. Con ‘Waka Waka (This Time for Africa)’, Shakira no solo cantó la canción oficial del torneo, sino que terminó creando uno de los himnos más recordados de los mundiales. El tema superó los 4 mil millones de reproducciones en YouTube, fue éxito en varios países y, 16 años después, todavía sigue sonando en estadios, fiestas y videos de fútbol en todo el mundo.

Luego llegó Brasil 2014. Y aunque ‘La La La’ no fue la canción oficial de la FIFA, para muchos fanáticos terminó siendo una de las más recordadas de ese Mundial. El video, lleno de fútbol, hinchas y jugadores como Messi, Neymar y Piqué, hizo que Shakira siguiera consolidándose como una de las artistas más ligadas a la historia de los mundiales.

Letra y Traducción: Shakira & Burna Boy

Inglés (Original)Español (Traducción)
[Intro][Intro]
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-ehOh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
[Refrain][Estribillo]
You knew from the day you were bornSupiste desde el día en que naciste
That here in this place you belongQue perteneces aquí, a este lugar
You been this brave all alongHas sido así de valiente todo este tiempo
What broke you once made you strongLo que alguna vez te rompió, te hizo fuerte
Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go(Varios idiomas) ¡Vamos, vamos, vamos!
[Verse 1][Verso 1]
Come follow your desireVen, sigue tu deseo
Where there’s a will, there’s a wayDonde hay voluntad, hay un camino
You are the owner of that fireTú eres el dueño de ese fuego
No one can take it awayNadie te lo puede quitar
Sweat and blood to write your storySudor y sangre para escribir tu historia
That is how you paved the wayAsí es como pavimentaste el camino
You’re about to reach the gloryEstás a punto de alcanzar la gloria
Only one step awayA solo un paso de distancia
[Pre-Chorus][Pre-Coro]
All the highs and lowsTodos los altibajos
All the tears and the painTodas las lágrimas y el dolor
You been there through it allHas estado ahí en todo momento
Just do it againSimplemente hazlo de nuevo
Now you got to believe, I believeAhora tienes que creer, yo creo
‘Cause you know what it takesPorque sabes lo que se necesita
To be living my dreamPara estar viviendo mi sueño
[Chorus][Coro]
Feel it, got everything you neededSiéntelo, tienes todo lo que necesitabas
Now bring it like you mean itAhora dalo todo, de verdad
Dale, no olvide’ lo que valesDale, no olvides lo que vales
Juega como tú sabesJuega como tú sabes
[Verse 2][Verso 2]
Energy is contagious, you knowLa energía es contagiosa, lo sabes
And it never fails no, noY nunca falla, no, no
No one’s getting tired, I knowNadie se está cansando, lo sé
‘Cause you got that fire, ayoPorque tienes ese fuego, ayo
Dream a little higher, let’s goSueña un poco más alto, vamos
[Verse 3][Verso 3]
We’ve taken all that our hearts can holdHemos aguantado todo lo que el corazón permite
We can’t hold on to the past no moreYa no podemos aferrarnos más al pasado
From the dirt and the tears, we make goldDe la suciedad y las lágrimas, hacemos oro
We are more than flesh and bonesSomos más que carne y hueso
[Verse 4][Verso 4]
Pelé, Maradona, Maldini, Romário...(Nombres de leyendas del fútbol)
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia...(Nombres de países)