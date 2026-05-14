Volvemos al mundo mágico. ‘Harry Potter: El Podcast Oficial’ de las Películas está listo para encantar a los oyentes con un viaje alegre, reflexivo y divertido a través de las ocho producciones de la saga.

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Lanzado en celebración del 25º aniversario de Harry Potter y la piedra filosofal, esta producción celebra la profundidad emocional, la construcción de mundo y la brillantez cinematográfica que definieron a una generación.

El programa invita a los fans a regresar al Mundo Mágico bajo una nueva perspectiva, con análisis inteligentes y muchas risas. Producido por HBO Max en asociación con Pod People, el proyecto se estrena el 19 de mayo.

Presentado por la aclamada crítica de cine y locutora Rhianna Dhillon, el podcast ofrece una experiencia de rewatch cuidadosa, que equilibra resúmenes de alto nivel con discusiones profundas sobre los momentos más memorables.

Cada episodio explora la fantasía y el oficio detrás de cámaras, reflexionando sobre por qué la franquicia sigue resonando con tanta fuerza en la audiencia global.

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En el segmento regular Magic Makers, Rhianna recibe a invitados especiales de la producción que revelan qué fue necesario para dar vida a este universo, compartiendo secretos del rodaje.

Fan de toda la vida y una orgullosa Slytherin, Rhianna aporta tanto su experiencia en la industria como un fandom auténtico al rol. Con más de una década de trayectoria en plataformas como BBC Radio 1 y BAFTA, ella es la guía ideal para novatos y veteranos en este viaje cinematográfico.

En cada película, la presentadora contará con la compañía de invitados rotativos del mundo del entretenimiento, quienes compartirán sus conexiones personales con la serie.

El Podcast Oficial de las Películas debuta con dos episodios especiales, seguidos de lanzamientos semanales. Cada largometraje de la franquicia será el tema de dos episodios de aproximadamente 60 minutos.

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Los fans podrán ver la versión en video exclusivamente en HBO Max (en los Estados Unidos), mientras que la versión de audio estará disponible en todas las plataformas, como Apple Podcasts y Spotify.