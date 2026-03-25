El mundo mágico está de vuelta. HBO Max presentó este miércoles el primer teaser oficial de la esperada serie original ‘Harry Potter’ durante el evento de lanzamiento de HBO Max en Reino Unido e Irlanda, previo a la llegada oficial de la plataforma en estos territorios.

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La primera temporada, compuesta por ocho episodios, llevará por título ‘Harry Potter y La piedra filosofal’ y se estrenará esta Navidad en HBO y HBO Max.

No hay nada especial en Harry Potter… al menos eso es lo que siempre dice su tía Petunia. Sin embargo, en su cumpleaños once, una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería abre para Harry las puertas a un mundo oculto de amistad, diversión y magia. Pero junto con esta nueva aventura, llega también un gran peligro, cuando Harry debe enfrentarse a un enemigo oscuro ligado a su pasado.

La serie está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, acompañados por John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid. El elenco incluye también a Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy.

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También estarán Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dean Thomas, Tristan Harland y Gabriel Harland como Fred y George Weasley, respectivamente, Ruari Spooner como Percy Weasley, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Warwick Davis como Filius Flitwick y Sirine Saba como Pomona Sprout.

Cortesía HBO Max

Además, el reparto se complementa con Daniel Rigby como Vernon Dursley, Bel Powley como Petunia Dursley, Paul Whitehouse como Argus Filch, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Bertie Carvel como Cornelius Fudge, Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Amos Kitson como Dudley Dursley, Gracie Cochrane como Ginny Weasley, Richard Durden como Cuthbert Binns, Louise Brealey como Rolanda Hooch, Bríd Brennan como Poppy Pomfrey, Leigh Gill como Griphook y Anton Lesser como Garrick Ollivander.

Basada en los libros de J. K. Rowling, la serie está escrita y producida ejecutivamente por Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios.

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La producción es una colaboración entre HBO, Brontë Film and TV y Warner Bros. Television, con J. K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley‑Letts (Brontë Film and TV), así como David Heyman (Heyday Films), como productores ejecutivos.