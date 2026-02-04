Después de varios años de especulación, HBO Max confirmó que la adaptación televisiva de la serie de Harry Potter creada por J.K. Rowling avanza según lo previsto y se estrenará en 2027.

Aunque aún no se ha revelado una fecha exacta, los directivos aseguraron que el lanzamiento se dará durante el primer trimestre del año.

Este proyecto busca llevar nuevamente al público al mundo mágico, esta vez con un formato más extenso que permitirá profundizar en los personajes, las historias y los escenarios que marcaron a generaciones de lectores y espectadores.

La saison 1 de la série "Harry Potter" comptera 8 épisodes, pour environ 8 heures au total, afin d’adapter Harry Potter à l’école des sorciers.



Comparé au premier film, qui durait un peu plus de 2h30, la série aura bien plus de temps pour développer l’histoire. pic.twitter.com/lM7at3Pjgp — HBO Max Actu Fan (@HBOMaxActuFR) February 2, 2026

A diferencia de las películas originales, la nueva producción contará con temporadas diseñadas para adaptar cada libro de forma más detallada. La primera entrega tendrá ocho episodios, en los que se explorarán aspectos poco desarrollados en el cine.

HBO decidió renovar por completo el reparto. Dominic McLaughlin será el encargado de interpretar a Harry Potter, mientras que Alastair Stout dará vida a Ron Weasley y Arabella Stanton asumirá el papel de Hermione Granger.

El elenco adulto estará conformado por reconocidos actores como John Lithgow, Paapa Essiedu y Janet McTeer, quienes aportarán una nueva visión a los icónicos personajes.

La serie es una coproducción entre HBO, Warner Bros. Television y Brontë Film and TV, lo que garantiza un alto nivel de calidad en cada episodio.

La dirección está a cargo de Mark Mylod, mientras que Francesca Gardiner lidera el equipo de guionistas y productores. Además, J.K. Rowling participa como productora ejecutiva del proyecto.