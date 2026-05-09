Mhoni Vidente recalcó que la energía astral de este sábado estará marcada por la reflexión, los cambios internos y la necesidad de cerrar ciclos emocionales.

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La Luna menguante favorecerá las decisiones conscientes, los nuevos comienzos y la búsqueda de equilibrio en distintos aspectos de la vida.

Será una jornada ideal para replantear metas, fortalecer relaciones y dejar atrás situaciones que generan desgaste. Estas son las predicciones para cada signo zodiacal.

Aries

Este sábado tendrás una energía especial para resolver asuntos pendientes y recuperar motivación en temas personales. Una conversación importante podría ayudarte a aclarar dudas o avanzar en proyectos que parecían estancados. En el amor, alguien te sorprenderá con una actitud diferente.

Tauro

La paciencia será tu mejor aliada durante este día. Aunque podrían llegar buenas noticias relacionadas con dinero o trabajo, conviene evitar compras impulsivas. En el entorno familiar habrá oportunidad de resolver tensiones y recuperar la armonía.

Géminis

Las emociones podrían llevarte a actuar con rapidez, por lo que será importante pensar bien antes de tomar decisiones importantes. Tu creatividad estará muy activa y surgirán ideas interesantes para proyectos personales o laborales.

Cáncer

La jornada favorecerá los encuentros emocionales y las conversaciones sinceras. Será un excelente momento para sanar vínculos, cerrar heridas del pasado y dedicar tiempo a tu bienestar emocional. La intuición te ayudará a evitar conflictos innecesarios.

Leo

Tu liderazgo destacará en reuniones y actividades sociales. Personas importantes podrían notar tus capacidades y abrirte nuevas oportunidades. En el amor será clave escuchar más y evitar imponer tus puntos de vista.

Virgo

Las influencias astrales te favorecerán especialmente este sábado. Podrías recibir noticias positivas relacionadas con estudios, viajes o nuevas oportunidades. Tu intuición estará muy fuerte y te permitirá tomar mejores decisiones.

Libra

Necesitarás encontrar equilibrio entre descanso y vida social. Será buen momento para alejarte de situaciones que generan estrés y enfocarte en actividades creativas o relajantes. Una llamada inesperada podría alegrar tu día.

Escorpio

Las ganas de cambiar rutinas y explorar nuevos caminos estarán muy presentes. Será un día intenso en temas sentimentales y perfecto para cerrar ciclos emocionales. Tu magnetismo atraerá atención sin esfuerzo.

Sagitario

El entusiasmo y la energía positiva te acompañarán durante gran parte del día. Habrá oportunidades para compartir con amistades y disfrutar de actividades al aire libre. En lo económico, conviene actuar con moderación.

Capricornio

La jornada será ideal para descansar y desconectarte de las presiones laborales. Tu creatividad aumentará y encontrarás soluciones simples a problemas complejos. Una persona cercana buscará tu apoyo emocional.

Acuario

Las estrellas favorecerán los proyectos personales y las nuevas ideas. Podrías sentir inspiración para iniciar cambios importantes en tu vida. En el amor, alguien podría acercarse con intenciones más serias de lo que imaginas.

Piscis

Tu intuición estará especialmente fuerte este sábado. Será un día favorable para cuidar tu bienestar emocional, conectar con actividades espirituales y dejar atrás pensamientos negativos. Un mensaje inesperado podría devolverte la ilusión.