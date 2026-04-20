La astróloga Mhoni Vidente volvió a generar tendencias tras compartir unas fuertes predicciones relacionadas con temas de seguridad en dos países en concreto.

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La pitonisa siempre tiene un espacio en El Heraldo de México, y ahí habló de posibles escenarios que, según sus visiones, podrían presentarse en los próximos días tanto en México como en Estados Unidos.

Uno de los principales puntos de su análisis se centra en la Metro de la Ciudad de México, sobre el cual pidió especial atención.

La pitonisa siempre tiene un espacio en El Heraldo de México, y ahí habló de posibles escenarios que, según sus visiones, podrían presentarse en los próximos días tanto en México como en Estados Unidos.

“Máxima alerta en el Metro de la Ciudad de México, señores. A todas las autoridades y al Gobierno, manden a revisarlo e inspeccionen a todas las personas que estén en él”, dijo.

Según explicó, las autoridades deberían reforzar las medidas de seguridad y mantener una vigilancia constante dentro de este sistema de transporte masivo.

Asimismo, la astróloga aseguró que, de acuerdo con sus visiones, existe el riesgo de que ocurra un incidente grave, por lo que insistió en la necesidad de inspecciones y controles más estrictos.

“Veo una tragedia otra vez o un atentado, así que hay que cuidarnos”, habló sobre México. Además Estados Unidos también fue mencionado en sus predicciones.

Archivo Asimismo, la astróloga aseguró que, de acuerdo con sus visiones, existe el riesgo de que ocurra un incidente grave, por lo que insistió en la necesidad de inspecciones y controles más estrictos.

La recomendación la hizo en reforzar la seguridad en los aeropuertos, con el objetivo de prevenir posibles situaciones de riesgo que, según indicó, podrían ser de gran impacto.

“En los aeropuertos de todo Estados Unidos también hay que cuidarnos”. En sus intervenciones más recientes, Mhoni Vidente también mencionó la posibilidad de un fenómeno inusual en México como era la caída de un meteorito.

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De acuerdo con sus declaraciones, este evento podría generar un fuerte estruendo y causar alarma entre la población, aunque no provocaría daños a personas.

Es importante aclarar que estas predicciones no cuentan con respaldo científico pero si suelen generar interés entre el público y abrir conversaciones sobre la importancia de la seguridad en espacios públicos.