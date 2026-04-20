En desarrollo de operativos de control vial, uniformados adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, lograron la incautación de un importante cargamento de estupefacientes en el área rural del distrito de Riohacha, La Guajira.

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El procedimiento se llevó a cabo en la vía Riohacha-Palomino, a la altura del kilómetro 53, sector El Ebanal.

Durante actividades de registro a personas y verificación de antecedentes, los uniformados inspeccionaron un vehículo tipo tractocamión, en el cual hallaron un compartimiento oculto que contenía 575 paquetes de clorhidrato de cocaína.

El alijo tenía un peso de 575 kilogramos, con un valor estimado en $3.737.000.000. En el lugar fue capturado el conductor del vehículo, un hombre de 50 años de edad, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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El coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía La Guajira, destacó el operativo: “Este importante golpe al narcotráfico demuestra el compromiso permanente de nuestros hombres y mujeres en la lucha frontal contra las economías ilícitas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana. Seguiremos intensificando los controles en las vías del departamento para contrarrestar cualquier actividad criminal”.