Hay consternación y profundo dolor entre el gremio de actores de televisión luego de que dos integrantes del equipo de producción de la popular serie Sin senos sí hay paraíso murieran en medio de un ataque con arma blanca.

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Precisamente esta tragedia ocurrió cuando en Cartagena se llevaban a cabo los premios India Catalina, un evento que reúne a los representantes más conocidos de la industria audiovisual, entre ellos había actores de esta serie que hoy sufre un fuerte golpe emocional.

Los hechos que son investigados por la Sijín de la Policía y la Fiscalía, han provocado todo tipo de reacciones. Hasta el momento se conoce que una persona ajena a la producción habría ingresado al rodaje y sin mediar palabras atacó con arma blanco a uno de los miembros del equipo. Sus compañeros al observar el hecho, intentaron defenderlo, sin embargo no pudieron evitar su muerte. Además falleció el atacante y otro de los miembros de la producción.

Ante estos hechos, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, dio detalles de lo ocurrido en la tarde del sábado 18 de marzo.

“En vía pública se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma corto punzante a un ciudadano. Posteriormente, varias personas que se encontraban en el lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre esas el agresor”, señaló el alto oficial.

¿Quiénes son las víctimas?

Aunque no hay información detallada de la identidad del agresor, y de momento se busca establecer si este ha tenido otros incidentes similares, se pudo confirmar la identidad de las dos víctimas, quienes hacían parte del equipo de producción.

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De acuerdo con El Tiempo, como Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años; y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, fueron identificados los miembros del equipo que murieron en medio de este confuso ataque.

Precisamente sobre Nicolás, Carolina Gaitán escribió en su cuenta de Instagram un sentido mensaje: “Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar”, se lee.

Cortesía Nicolás Francisco Perdomo Corrales, una de las víctimas del ataque durante rodaje.

Los hechos ocurrieron cuando una de las víctimas, quien sería conductor de la productora, se encontraba a las afueras del parqueadero del Instituto Roosevelt, centro de Bogotá, cuando un sujeto pasa a su lado y en un momento se regresa y lo ataca con el arma blanca en el cuello.

En medio del pánico y la confusión, uno de sus compañeros (la otra víctima) llegó a auxiliarlo pues ya se había desplomado. Sin embargo, también fue atacado y murió por la gravedad de las heridas.

Los hechos desataron una riña, pues se habla de que un miembro de la producción accionó un arma de fuego, situación que no ha sido confirmada por parte de las autoridades.

La Policía confirmó que además de los tres fallecidos, entre esos el agresor, una persona quedó herida y cuatro fueron capturadas.

Dolor entre el gremio de actores

Anoche, durante los Premios India Catalina, Carmen Villalobos subió al escenario para recibir el galardón a ‘Mejor Actriz Protagónica’.

En su discurso de agradecimiento se mostró conmovida y, entre lágrimas, contó, sin mayores detalles, que había ocurrido una tragedia durante las grabaciones de Sin senos sí hay paraíso. “Desafortunadamente, hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy hoy. Mi corazón está con las familias de producción. Les dedico esto de aquí hasta el cielo”, dijo.

Actores del elenco de Sin senos sí hay paraíso como Gregorio Pernía, Majida Issa, Carolina Gaitán, entre otros, coincidieron con la misma imagen. “Silencio en el set. En la memoria de los compañeros de SSSHP que murieron hoy”.