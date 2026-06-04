El famoso cantante J Balvin cerrará su gira con una magnífica presentación en el Estadio Jaime Morón de Cartagena, este sábado 6 de junio.

El concierto en La Heroica marcará el final de un recorrido histórico y abre expectativas sobre artistas sorpresa y puesta en escena.

El artista antioqueño hará este cierre en la capital de Bolívar luego de completar una serie de presentaciones que incluyeron ciudades principales e intermedias del país, lo que es poco habitual dentro de la industria de los conciertos en Colombia.