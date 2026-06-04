El certificado electoral es uno de los documentos más importantes para quienes ejercieron su derecho al voto durante las elecciones presidenciales de 2026.

Si usted votó en las presidenciales puede pedir un compensatorio de medio día: ¿hasta qué fecha puede solicitarlo?

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Esto es porque además de acreditar la participación ciudadana, este documento permite acceder a una serie de beneficios establecidos por la ley.

Uno de los incentivos más destacados es la rebaja del 10% en el costo de expedición del pasaporte, beneficio que podrá utilizarse una sola vez durante los cuatro años siguientes a la fecha de votación.

Cortesía Gobernación de Córdoba Uno de los incentivos más destacados es la rebaja del 10% en el costo de expedición del pasaporte, beneficio que podrá utilizarse una sola vez durante los cuatro años siguientes a la fecha de votación.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ciudadanos que conserven su certificado electoral podrán presentar este documento al momento de realizar el trámite para obtener el descuento correspondiente.

¿Cuánto se ahorra con el descuento del certificado electoral en el pasaporte?

Por ejemplo, en Bogotá, el beneficio aplica de la siguiente manera:

Pasaporte ordinario: pasa de $116.600 a $104.940.

Pasaporte ejecutivo: pasa de $256.400 a $230.760.

En el Atlántico

Pasaporte ordinario: pasa de $263.064 a $236.757.

Pasaporte ejecutivo: pasa de $402.864 a $362.577.

Asimismo, las autoridades recomiendan conservar el certificado electoral en buen estado, ya que será el documento que permitirá demostrar la participación en las elecciones y acceder a los beneficios durante el periodo establecido por la ley.

Estos son los beneficios del certificado electoral 2026

Además del descuento en el pasaporte, quienes votaron podrán acceder a otros estímulos establecidos por la legislación colombiana:

Descuento del 10 % en matrículas de instituciones oficiales de educación superior.

Rebaja del 10 % en la expedición de duplicados de la cédula de ciudadanía.

Descuento del 10 % en el trámite inicial y duplicados de la libreta militar.

Prioridad en casos de empate para el ingreso a instituciones de educación superior.

Beneficios en la asignación de becas, subsidios de vivienda y predios rurales cuando exista igualdad de condiciones.

Ventajas en concursos de carrera administrativa en caso de empate.

Reducción del tiempo de servicio militar obligatorio, según la modalidad de prestación.

Media jornada de descanso compensatorio remunerado para quienes trabajen y hayan ejercido su derecho al voto.

¿Cómo solicitar el pasaporte en Atlántico?

Si usted está interesado en solicitar su pasaporte primero deberá ingresar a la página web de la Gobernación del Atlántico para hacer el primer pago que es de 146.464 y luego sacar su cita para entrega de documentos.

Después si todo está en orden deberá realizar un segundo pago de 116.600 y listo, esperar a la entrega del pasaporte en 48 horas.