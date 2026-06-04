La muerte de Yulixa Toloza sigue conmocionando al país. Cada vez se conocen más detalles sobre lo ocurrido con la mujer de 52 años, quien falleció tras realizarse un procedimiento estético en una clínica clandestina, ubicada en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

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Toloza desapareció del lugar misteriosamente, en estado de gravedad como se observa en varios videos difundidos en redes sociales, luego de la intervención quirúrgica. Finalmente, las autoridades hallaron, casi una semana después, su cuerpo sin vida en una carretera abandonada del municipio de Apulo, Cundinamarca.

Por ese hecho fueron capturados la propietaria de Beauty Laser, María Fernanda Delgado, y su esposo; así como dos hombres quienes se encargaron de conseguir el vehículo en el que transportaron a la mujer esa noche; además del presunto médico, de nacionalidad venezolana, que practicó la lipólisis láser.

En las últimas horas, la hermana de la propietaria del establecimiento clandestino, Michelle Delgado, aseguró en el pódcast Más allá del silencio, dirigido por el periodista Rafael Poveda, que su hermana no se encontraba en la estética cuando Yulixa fue sometida al procedimiento, ya que había salido a realizar diligencias relacionadas con el cumpleaños de su hijo y, posteriormente, se dirigió al gimnasio, cuya asistencia asegura que pueden comprobar las autoridades.

Según la versión de la mujer, el anestesiólogo que participó en el procedimiento sí tendría título de médico. Además afirmó en el podcast que cuando Yulixa comenzó a presentar complicaciones y era trasladada en un vehículo hacia un centro asistencial, el hombre habría sacado un arma de fuego y amenazado a quienes iban en el carro, impidiendo que la víctima fuera llevada a un hospital.

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De acuerdo al relato de Michelle Delgado, el anestesiólogo amenazó durante el recorrido a su hermana y su cuñado con matar a sus tres hijos si no seguían sus órdenes. “Si no hacían lo que él decía, les iba a pasar algo a los niños”, enfatizó la mujer.

Policía Nacional Bolivariana Eduardo David Ramos Carias, cirujano detrás del procedimiento a Yulixa Toloza.

“Cuando el médico le toma el pulso a Yulixa en el carro, empezaron a darle reanimación. Ahí no sé, por eso en los estudios sale que la señora tenía unas costillas partidas. Ellos estaban tratando de reanimarla y, desde temprano, las amigas habían dicho que iban a llamar una ambulancia o algo así, pero no hicieron nada. La bajaron a un cuarto y la dejaron en observación”, añadió en la entrevista.

La familiar también sostuvo que, según la versión de María Fernanda Delgado, Yulixa aún presentaba signos vitales cuando salió de la clínica clandestina. Incluso, aseguró que el anestesiólogo insistía en que no llamaran una ambulancia y que, en lugar de ello, la trasladaran en un vehículo particular.

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Michelle Delgado cuestionó que a pesar de que Yulixa aparecía visiblemente afectada en los videos que se conocieron posteriormente, y que fueron grabados por sus propias amigas, ninguna de las personas que estaban con ella habría solicitado ayuda médica de emergencia.