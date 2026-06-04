Distintas manifestaciones en universidades públicas a favor del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, las cuales han trascendido a enfrentamientos y disturbios agitan la campaña presidencial de cara a la segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo 21 de junio.

Distintos sectores de la oposición han alertado que esto podría ser un “estallido social” promovido desde el Gobierno nacional para generar presión ante el resultado que obtuvo el candidato Abelardo De la Espriella en primera vuelta.

Una de las situaciones más delicadas se registró en la tarde del miércoles 3 de junio en la Universidad de Antioquia, donde un grupo de encapuchados generó temor en la entrada principal de esa institución, lo que obligó a que decenas de estudiantes tuvieran que evacuar.

En medio de las manifestaciones se registraron disturbios y detonación de artefactos explosivos.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad de Medellín sostuvo que fueron por lo menos 40 encapuchados los que sostuvieron enfrentamientos con la policía antimotines.

“Son capuchos, bandidos, terroristas y criminales. Quieren incendiar al país. Son uno de los brazos armados de quienes amenazan e intimidan para quedarse en el poder. Pero aquí se equivocan. Estamos dispuestos a defender a Medellín con toda la fuerza del Estado”, expresó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa

Son capuchos, bandidos, terroristas y criminales. Quieren incendiar al país. Son uno de los brazos armados de quienes amenazan e intimidan para quedarse en el poder.



Pero aquí se equivocan. Estamos dispuestos a defender a Medellín con toda la fuerza del Estado. pic.twitter.com/tDqLKuYWkJ — Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) June 3, 2026

Asimismo, el funcionario calificó como “terroristas” a los miembros que generaron pánico en la institución: “Le he pedido a la Policía que intervenga y neutralice a las células terroristas que están afectando a la comunidad académica en la U. de A. El foro de candidatos a la rectoría de la institución tuvo que suspenderse hoy por la presencia de encapuchados y la orden de estos facinerosos de evacuar”, dijo.

En Bogotá, estudiantes de la Universidad Nacional convocaron una movilización, la cual comenzó en la calle 26 y se dirigió hacia el centro de la ciudad. Entre los motivos para salir a las calles está el rechazo de los resultados de la primera vuelta presidencial que dieron como ganador a Abelardo De la Espriella en el primer balotaje.

Entretanto, en la Universidad del Valle, en Cali, la asamblea de estudiantes llamó a la suspensión de las actividades académicas hasta la segunda vuelta.

Por eso, en un comunicado difundido a través de redes sociales, la asamblea de estudiantes anunció la realización de un paro hasta el próximo 23 de junio.

“Nos volcamos a las calles y a la discusión permanente hasta el martes 23 de junio. Nos declaramos en cese de actividades para promover y defender la propuesta alternativa de Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial. Rechazamos cualquier intento de quitarle la financiación a la universidad pública para favorecer intereses privados”, se lee en la publicación.

En el departamento del Cesar, donde el margen entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda es muy estrecho, se conoció que la polémica exfuncionaria del Gobierno Juliana Guerrero, representante del presidente ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), lideró una convocatoria estudiantil en la plazoleta de la institución.

Sin embargo, esta convocatoria no tuvo gran acogida entre la comunidad estudiantil y, según se reportó, no hubo más de 50 participantes.

Algunos sectores de la oposición han alertado que esto se puede tratar de un “estallido social”. La ex candidata Paloma Valencia aseguró que “en estos días han desplegado su plan de estallido social: marchas y asambleas en la Universidad Nacional, UPTC de Tunja, Univalle en Cali y UIS de Bucaramanga. Jóvenes instrumentalizados bloqueando vías en Bogotá, vandalizando vallas y destruyendo por completo mi sede de campaña en Chapinero con encapuchados”.

Desde el Centro Democrático aseguraron que desde el Gobierno buscan “instrumentalizar” a jóvenes para sembrar caos y violencia.