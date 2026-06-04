La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) participará por primera vez en la versión 64 de la Feria Nacional de la Ganadería, uno de los eventos agropecuarios y culturales más importantes del país que se celebrará del 5 al 15 de junio en el Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz de Montería.

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Durante diez días la UBPD desplegará un equipo de profesionales especializados en el estand 7 del pabellón Verde, diagonal a la pista principal de juzgamiento de ganado, donde ofrecerá orientación a familias buscadoras, jornadas de sensibilización, recepción de solicitudes de búsqueda, toma de muestras de ADN y ampliación de diálogos con comunidades y sectores que puedan aportar información sobre el paradero de personas desaparecidas debido al conflicto armado.

La elección de este escenario no es casual. Córdoba es el tercer departamento del Caribe colombiano con mayor número de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado: 3.498 casos registrados, concentrados principalmente en Tierralta (994), Montería (738), Valencia (354), Montelíbano (264) y Puerto Libertador (207).

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La participación de la UBPD en la Feria se inicia mañana viernes 5 de junio a las 2:30 de la tarde con el conversatorio denominado ‘Cuando los ganaderos se sumaron a la búsqueda de personas desaparecidas’ que estará a cargo de la directora de la entidad, Luz Janeth Forero Martínez. Será en la carpa académica de la UPB en el Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz.