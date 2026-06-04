El juzgado 120 penal municipal con función de conocimiento de Bogotá ordenó este jueves al candidato presidencial Abelardo De la Espriella y a su movimiento ciudadano Defensores de la Patria abstenerse de utilizar o exhibir en su campaña electoral y publicitaria para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales la camiseta oficial de la selección de fútbol de Colombia, mientras se resuelve de fondo la acción de tutela que solicitó esta prohibición.

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Agencia EFE/EFE Candidato presidencial Abelardo De la Espriella.

La medida provisional fue solicitada por el ciudadano Wilman Bocanegra Calderón, quien alegó en la acción de tutela vulneración a los derechos a la igualdad, no discriminación, de elegir y ser elegido.

“Argumenta el actor que se siente discriminado, estigmatizado, por el uso indebido en la campaña política y publicitaria del candidato señor Abelardo Gabriel De la Espriella Otero y los miembros de su partido político Defensores de la Patria, de la camiseta de la selección Colombia”, se lee en la decisión del juzgado.

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Bocanegra Calderón pidió entonces ordenar al candidato el cese inmediato y definito de la utilización de dicha prenda “como símbolo identificador de su partido político, su campaña o su imagen personal en plaza pública o cualquier medio”.

También solicitó no vincular “la pertenencia nacional o deportiva a la adhesión a su candidatura o utilizarla para estigmatizar, calificar despectivamente o atacar a quienes se identifican con ideas de izquierda o piensan diferente”.

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El juzgado consideró que la camiseta y otras prendas o símbolos de la selección Colombia deben ser usados en escenarios deportivos, “donde claramente su mensaje debe ir dirigido a una práctica deportiva más no política”.

“Lógicamente al ser utilizada por el candidato presidencial aquí accionado señor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero y demás miembros de su partido político Defensores de la Patria, lógicamente impregnan a dicha camiseta o distintivo alguno de la Selección de Colombia de fútbol, en un símbolo diferente para el cual fue creada y diseñada, parcializada hacia dicha candidatura, cuando lo ideal es que básicamente en la contienda electoral que en estos momentos se está llevando a cabo en todo el país, es que se resguarde la neutralidad de los campañas políticas de cara al uso de uno u otro símbolo nacional”, agrega.

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Por esto le concedió a Wilman Bocanegra Calderón la medida provisional solicitada “hasta tanto se profiera el fallo que en derecho corresponda”. Es decir, no se trata de una medida definitiva, sino que está a la espera de una decisión de fondo para que se haga permanente o se levante.