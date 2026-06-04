Como parte de las acciones para promover la lectura, el alcalde Alejandro Char continúa fortaleciendo la Red Distrital de Bibliotecas Públicas como uno de los principales escenarios de formación, encuentro ciudadano y construcción de memoria colectiva en la ciudad. De esta forma la Alcaldía de Barranquilla, llega a las cinco localidades y corregimientos como Juan Mina y La Playa, consolidándose como un sistema cultural vivo que acerca el conocimiento, la lectura y las expresiones comunitarias a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

“Los libros son conocimiento, con ellos educamos y nuestros niños son los más beneficiados. Las comunidades viven un proceso de transformación social con las bibliotecas distritales que funcionan en sus barrios donde además se realizan actividades culturales y promovemos el aprovechamiento del tiempo libre para niños y jóvenes, estos espacios que estimulan los hábitos de lectura y les ayudan a complementar sus tareas, mejorando su calidad de vida a través de la atención integral son fundamentales para el tejido social en los sectores. Seguiremos trabajando para ellos”, afirmó el alcalde Alejandro Char.

Actualmente, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas está integrada por 10 bibliotecas y espacios itinerantes: Biblioteca Villas de San Pablo, Biblioteca Las Gardenias, Biblioteca Álvaro Cepeda Samudio, Biblioteca Piloto del Caribe, Biblo Paz, Biblioteca Pa To Ma Suto, Biblioteca Popular Miguel Espinosa, Biblioteca La Manga, Biblioteca Pública Julio Hoenigsberg y la Biblioteca Itinerante Bibliocleta, una estrategia que recorre diferentes sectores de Barranquilla llevando actividades de lectura, formación y participación cultural a comunidades con dificultades de acceso a espacios bibliotecarios tradicionales.

Bibliotecas que transforman comunidades

El alcalde Alejandro Char ha dispuesto de esta Red para que sean más que espacios de consulta de libros, operen como centros culturales y comunitarios donde convergen la educación, el arte, la oralidad y la participación social. Bajo el proyecto nacional Leo la Vida, la red desarrolla procesos enfocados en lectura, escritura, oralidad y bibliotecas, promoviendo experiencias que fortalecen el pensamiento crítico, la creatividad y el tejido social.

A través de programas como clubes de lectura, cineforos, lectura al parque, lectura en espacios no convencionales, picnic literario, Bibliocleta Andando, Declamando Ando y encuentros con autores, la red impacta a miles de barranquilleros en distintos contextos sociales y comunitarios. Estas iniciativas han permitido convertir el espacio público en un escenario de convivencia, diálogo y aprendizaje colectivo, fortaleciendo las formas de compartir que históricamente han construido la identidad cultural de Barranquilla.

La Biblioteca Álvaro Cepeda Samudio, ubicada en el barrio San Roque, desarrolla programas dirigidos a primera infancia, madres gestantes, jóvenes, adultos mayores, población migrante, habitantes de calle y personas privadas de la libertad, utilizando la lectura como herramienta de inclusión social, acompañamiento emocional y formación ciudadana. De igual forma, la Biblioteca Las Gardenias impulsa procesos comunitarios con adultos mayores, víctimas del conflicto, mujeres tejedoras y jóvenes de la cívica infantil y juvenil, consolidando la biblioteca como un espacio seguro de encuentro y reconstrucción social.

Lectura, sostenibilidad y formación para todos

Uno de los proyectos más innovadores de la Red se desarrolla desde la Biblioteca Villas de San Pablo con el programa “Biblioteca Ecológica: Semillas del Saber y Sostenibilidad”, una apuesta que integra lectura, conciencia ambiental y agricultura urbana. Desde las huertas comunitarias y puntos ecológicos de lectura, niños, jóvenes y familias participan en actividades sobre reciclaje, compostaje, sostenibilidad y conservación de la naturaleza, entendiendo la biblioteca como un espacio de transformación territorial y cuidado colectivo.

Además de promover el acceso libre al conocimiento, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas impulsa programas dirigidos especialmente a la juventud como estrategia de prevención, aprovechamiento creativo del tiempo libre y fortalecimiento comunitario. Gracias al trabajo articulado con instituciones educativas, organizaciones comunitarias, Policía Nacional, ICBF y grupos ciudadanos, las bibliotecas se han convertido en espacios que generan oportunidades, convivencia y bienestar social en distintos sectores de la ciudad.

Bibliotecas que acompañan, cuidan y fortalecen comunidades

La Red también adelanta procesos con madres gestantes, lactantes, adultos mayores y lideresas comunitarias, impactando a más de 1.180 madres a través de programas de acompañamiento, promoción de lectura y fortalecimiento emocional desarrollados en bibliotecas como Álvaro Cepeda Samudio, Villas de San Pablo y Las Gardenias.

Estos espacios han permitido construir redes de apoyo comunitario donde la lectura, la conversación y las actividades culturales se convierten en herramientas para el bienestar emocional, la integración social y la formación ciudadana. Desde talleres de memoria oral y círculos de lectura hasta encuentros intergeneracionales y procesos de estimulación temprana, las bibliotecas continúan consolidándose como escenarios cercanos y humanos que acompañan la vida cotidiana de las comunidades, fortaleciendo vínculos sociales y promoviendo una cultura participativa e incluyente en todos los sectores de la ciudad.

La Administración del alcalde Alejandro Char reafirma así su compromiso con el fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas como una apuesta por la cultura, la educación y la memoria colectiva de la ciudad. Estos espacios continúan ampliando el acceso al conocimiento y democratizando la cultura en cada rincón de la ciudad, consolidando escenarios de encuentro, creatividad y participación ciudadana que preservan nuestras tradiciones, fortalecen el tejido social y proyectan a Barranquilla a otro nivel, como una ciudad que crece desde la lectura, la formación y la cultura viva que nos une a todos.