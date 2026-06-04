Tras recibir el aval por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Nación, la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico no tendrán un aumento tarifario en la prestación de sus servicios de agua, alcantarillado y aseo.

Así lo confirmó el alcalde Alejandro Char este jueves, a través de sus redes sociales, donde explicó que los servicios de la Triple A seguirán prestándose al mismo costo.

“Triple A no se acogerá al incremento tarifario en los servicios básicos que fue decretado por la Comisión de Regulación de la Nación, y seguirá prestando servicios con calidad y eficiencia para todos”, comentó el mandatario.

A su vez, mencionó que “esto fue un gran esfuerzo que hicimos para seguir protegiendo el bolsillo de nuestra gente y que cuenten con un servicio digno en sus hogares”.

Cabe resaltar que el aumento en estos servicios fue decretado hasta en un 30% en otros sectores del país dentro de la normativa del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado.