El presidente Gustavo Petro despidió en la tarde de este jueves 4 de junio a la Selección Colombiana de Fútbol rumbo al Mundial 2026.
El jefe de Estado se dirigió a los jugadores, a su capitán James Rodríguez, al DT Néstor Lorenzo y a toda la comitiva que acompañará al equipo para representar al país en el evento futbolístico más importante a nivel mundial.
El acto contó con la presencia de varios funcionarios del Gobierno nacional como el ministro del Interior, Armando Benedetti, el presidente Gustavo Petro y su hija Antonella Petro, así como todos los jugadores de la Selección Colombia y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, quien aseguró que “la familia del fútbol hoy es toda Colombia”.
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El dirigente agradeció al Gobierno nacional por el gesto de despedida, y destacó que los jugadores llevarán consigo la pasión, los sueños y la esperanza de 52 millones de colombianos, en una nueva cita con la historia por conquistar la Copa Mundo.
En medio de la despedida oficial, el primer mandatario les entregó a cada uno de los 24 jugadores un sombrero ‘vueltiao’ como símbolo de sus raíces colombianas.
Los jugadores volarán a la ciudad de San Diego, California (EE. UU.) este mismo jueves, donde el próximo domingo tendrán su último partido amistoso, antes de partir el 17 de junio al Mundial.