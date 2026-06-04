El presidente Gustavo Petro despidió en la tarde de este jueves 4 de junio a la Selección Colombiana de Fútbol rumbo al Mundial 2026.

El jefe de Estado se dirigió a los jugadores, a su capitán James Rodríguez, al DT Néstor Lorenzo y a toda la comitiva que acompañará al equipo para representar al país en el evento futbolístico más importante a nivel mundial.

El Presidente @PetroGustavo despidió a la Selección Colombia de Fútbol con un mensaje sobre la humildad, el trabajo en equipo y el significado de representar a todo un país. 🇨🇴 ⚽



“El último será el primero” fue la reflexión que compartió con los jugadores, recordándoles que la… pic.twitter.com/bvnole0qwY — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 4, 2026

El acto contó con la presencia de varios funcionarios del Gobierno nacional como el ministro del Interior, Armando Benedetti, el presidente Gustavo Petro y su hija Antonella Petro, así como todos los jugadores de la Selección Colombia y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, quien aseguró que “la familia del fútbol hoy es toda Colombia”.

El dirigente agradeció al Gobierno nacional por el gesto de despedida, y destacó que los jugadores llevarán consigo la pasión, los sueños y la esperanza de 52 millones de colombianos, en una nueva cita con la historia por conquistar la Copa Mundo.

"La familia del fútbol hoy es toda Colombia".



Con esas palabras, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, agradeció al Presidente @petrogustavo y al Gobierno Nacional durante la despedida de la Selección Colombia antes de su viaje al Mundial.



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En medio de la despedida oficial, el primer mandatario les entregó a cada uno de los 24 jugadores un sombrero ‘vueltiao’ como símbolo de sus raíces colombianas.

Los jugadores volarán a la ciudad de San Diego, California (EE. UU.) este mismo jueves, donde el próximo domingo tendrán su último partido amistoso, antes de partir el 17 de junio al Mundial.