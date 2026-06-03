El futbolista samario Radamel Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón, lanzaron esta semana el libro ‘El niño que quería ser futbolista’, una obra infantil que narra los primeros años del delantero en los que soñaba con ser una gran estrella del deporte.

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La presentación oficial del libro se llevó a cabo en Bogotá ante un público conformado por familiares, amigos, niños y periodistas. Se trata de una colección de nueve cuentos que relata cómo ‘el Tigre’ Falcao se visualizó desde pequeño como un destacado jugador y no abandonó la esperanza, pese a las dificultades, de convertirse en un ídolo del fútbol.

Libro de Falcao García

El libro cuenta, con lenguaje sencillo e ilustraciones, que el pequeño Falcao era feliz jugando fútbol descalzo en potreros en Santa Marta. También se entretenía coleccionando recortes de los deportistas que más admiraba y su plan favorito antes de dormir consistía en escuchar a su padre narrando goles espectaculares.

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“Queríamos que los niños entendieran que los sueños no tienen talla ni apellido”, expresó Lorelei Tarón durante la presentación de la obra infantil.

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Como dice la sinopsis del libro, las páginas relatan una historia de fe de un niño que decidió creer y no rendirse. “Es el Radamel que yo conocí: disciplinado, noble y con una fe enorme”, sostuvo Tarón.

Más allá de los momentos buenos que tuvieron que pasar para que Falcao alcanzara su sueño, el libro cuenta también los desafíos que tuvo que enfrentar y superar desde corta edad para no claudicar en su propósito de vida, como las lesiones, las mudanzas y las decisiones que implicaban grandes sacrificios.

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“Queríamos mostrarle al niño de hoy que detrás de cada gol hay madrugadas, renuncias y mucha paciencia”, dijo Falcao durante la presentación.

El goleador histórico de la selección Colombia también compartió cómo fue la experiencia de escribir un libro junto con su esposa. Sostuvo que ella fue la encargada de plasmar los recuerdos suyos de la infancia, con un lenguaje fácil de enterder para niños y niñas menores de 12 años.

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“El esfuerzo y el trabajo terminan siendo de todo el grupo familiar”, resaltó ‘el Tigre’.

Por último, no descartaron escribir y publicar más libros que inspiren a niños y jóvenes que tienen grandes sueños en el deporte.

“Esperamos que pronto vengan más libros y nuestro objetivo es que disfruten mucho de estos cuentos que inspiran”.