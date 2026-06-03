El talento, la creatividad y la capacidad de innovación de los jóvenes guajiros volvieron a destacarse en el escenario internacional. El equipo KaiBots, acompañado por la Fundación Fondecor, obtuvo el premio “Estrella en Ascenso” durante el FIRST LEGO League International Open Championship México 2026, realizado del 27 al 30 de mayo en Guadalajara, Jalisco.

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El evento reunió a más de 65 delegaciones de decenas de países en torno a la ciencia, la tecnología, la robótica y la solución de problemas reales.

El campeonato, organizado por FIRST LEGO League y la Fundación RobotiX, convirtió a México en sede de uno de los encuentros internacionales más relevantes para jóvenes innovadores de la categoría Challenge. Durante varios días, equipos provenientes de distintos continentes compartieron conocimientos, participaron en desafíos de robótica y presentaron proyectos enfocados en generar impacto positivo en sus comunidades.

En representación de Colombia y de La Guajira, KaiBots presentó un proyecto inspirado en una problemática relacionada con la preservación y fortalecimiento de la cultura Wayuu. La propuesta buscó demostrar cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta para proteger, visibilizar y transmitir el conocimiento ancestral de una de las culturas indígenas más importantes de América Latina, integrando innovación con identidad cultural.

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El reconocimiento “Estrella en Ascenso” destaca a aquellos equipos que evidencian un crecimiento sobresaliente, una evolución significativa en sus capacidades y un gran potencial para continuar impactando positivamente a través de la ciencia y la tecnología.

Para los integrantes de KaiBots, este premio representa el resultado de meses de preparación, aprendizaje, trabajo colaborativo y compromiso. Más allá de la competencia, la experiencia permitió a los jóvenes compartir con delegaciones de diferentes países, intercambiar perspectivas culturales, fortalecer habilidades de liderazgo y demostrar que desde regiones como La Guajira también se construyen soluciones innovadoras capaces de dialogar con el mundo.

Para la Fundación Fondecor, este logro reafirma la importancia de seguir generando oportunidades que acerquen a niños y jóvenes a experiencias transformadoras en ciencia, tecnología e innovación.

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“Nos sentimos profundamente orgullosos de este reconocimiento. KaiBots no solo llevó un proyecto tecnológico a un escenario internacional; llevó una propuesta construida desde el territorio, inspirada en la riqueza cultural Wayuu y en el deseo de que la innovación contribuya a preservar aquello que nos identifica como región. Este premio demuestra que nuestros jóvenes tienen el talento, la disciplina y la creatividad para destacarse entre los mejores del mundo”. Manifestó Claudia Banoy directora de la Fundación Fondecor, quien patrocinó el equipo.

La Fundación también destacó la calidad de la organización del evento y la experiencia vivida en Guadalajara, donde los participantes encontraron un espacio de aprendizaje, colaboración y celebración de la diversidad cultural y tecnológica.

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Con este reconocimiento internacional, KaiBots regresa a Colombia con un nuevo logro para su historia y con la convicción de que la tecnología cobra mayor sentido cuando se pone al servicio de las personas, las comunidades y la preservación de su identidad cultural.