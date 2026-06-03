En este 2026 la Universidad del Atlántico celebra dos fechas redondas, es por ello que su rector Rafael Castillo Pacheco invitan a estudiantes, docentes, administrativos, egresados y a toda la comunidad universitaria a participar activamente en la programación especial conmemorativa de sus 80 años de reconocimiento oficial como universidad y sus 85 años desde la creación del Instituto de Tecnología del Atlántico.

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Durante el mes de junio, nuestra Alma Máter desarrollará una agenda académica, cultural, artística y de integración que exalta el legado, los logros y el compromiso que han consolidado a la Universidad del Atlántico como referente de educación superior en la región Caribe y el país.

Esta conmemoración representa el esfuerzo de generaciones que han hecho de la Uniatlántico un escenario de excelencia académica, investigación, cultura, innovación y compromiso social. En la fecha también se encierra la celebración de los 85 años de la Facultad de Ingeniería. La invitación a toda la comunidad universitaria es a ser parte de esta gran celebración, participar en cada una de las actividades programadas y continuar construyendo juntos el futuro de nuestra institución.

Johnny Olivares El escenario recibirá las representaciones culturales tanto de los estudiantes como del Caribe Colombiano.

Esta es la programación destacada en la primera semana de conmemoración:

Jueves 4 de junio:

● Simposio Internacional de Innovación Agroindustrial

Hora: 9:00 a.m.

Lugar: Teatrino 1 del Centro Cultural.

● Conferencia “La gobernanza universitaria en tiempos de la IA”

Hora: 9:00 a.m.

Lugar: Teatro del Centro Cultural.

● Apertura de stands de Publicaciones Sello Editorial UA, Centro de Innovación y Emprendimiento (exhibición de patentes) y Semilleros de Investigación

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Lobby Centro Cultural.

Abierto del 4 al 10 de junio.

● UA FEST

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Cancha sintética del complejo deportivo de Sede Norte.

Hora de ingreso: 12:00 m.

Viernes 5 de junio:

● Séptima Jornada de Prevención de Riesgos Laborales: Confort Térmico, Riesgos y Controles

Hora: 8:00 a.m.,

Lugar: Teatrino 1 de Centro Cultural.

● Lanzamiento para la comunidad educativa de la Orquesta Sinfónica Pedro Biava de la Universidad del Atlántico

Hora: 4.30 p.m.

Lugar: Teatro del Centro Cultural.

10 de junio:

● Feria de Posgrados

Conoce la oferta de especializaciones, maestrías y doctorados de la Universidad del Atlántico y descubre nuevas oportunidades para continuar tu formación profesional.

Hora: 2:00 p. m. a 7:00 p.m.

Lugar: Facultad de Bellas Artes

● Lanzamiento de la Orquesta Sinfónica Pedro Biava

Una celebración musical para exaltar el talento, la cultura y el legado artístico de nuestra Alma Máter.

Hora: 6:00 p.m.

Lugar: Facultad de Bellas Artes

Lanzamiento Confortarina

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Presentación oficial del suplemento alimenticio natural desarrollado por la Universidad del Atlántico con ingredientes propios del Caribe colombiano, resultado de la investigación, la innovación y el conocimiento al servicio de la comunidad. ¡Próximamente se anunciará la fecha, hora y lugar de lanzamiento!