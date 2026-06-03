En la calle 18D con calle 22C, del barrio Simón Bolívar de Valledupar, se registró un fuerte accidente de tránsito que involucró a un hombre y una mujer, que se desplazaban en una motocicleta y chocaron contra un separador de la avenida. El fuerte impacto hizo que ambos salieran expulsados.

Estas personas fueron identificadas como Carlos Andrés Iguarán Rosado, de 37 años, quien era el conductor de la motocicleta. Mientras que su acompañante permanece sin identificar.

De acuerdo con testigos del accidente, la pareja se desplazaba en sentido norte- sur, al parecer, se dirigían a la vivienda de Iguarán Rosado, en el barrio San Martín. Sin embargo, al chocar, contra el separador rodaron al menos 20 metros.

Ambos sufrieron graves lesiones en el caso de Iguarán fue trasladado a la Clínica Santa Isabel ubicada a poca distancia del lugar del accidente, pero ingresó sin signos vitales. El diagnóstico fue trauma cráneo encefálico severo y trauma de tórax.

En el caso de la mujer su estado es crítico y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Alta Complejidad. Las autoridades hacen un llamado a sus familiares ya que permanece sin identificación y acompañante.

“Se movilizaban en sentido norte sur sobre la avenida Simón Bolívar con calle 22c, cuando pierde el control de la motocicleta e impacta con el separador de la vía, saliendo expulsados aproximadamente unos 20 metros, cayendo sobre la placa de concreto recibiendo múltiples golpes y heridas, contusiones en diferentes partes del cuerpo con traumas craneoencefálicos”, indicó el reporte de las autoridades.

Este caso fue conocido por el grupo de criminalística de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Valledupar.

Carlos Andrés Iguarán Rosado, era estudiante de derecho en la Universidad Popular del Cesar.