Desde el Colegio Nacional Loperena en Valledupar, las autoridades nacionales, departamentales, municipales, estatales, junto con el acompañamiento de veedurías internacionales, dieron apertura a la jornada electoral de este 31 de mayo para la elección presidencial en primera vuelta.

En el Cesar son 929.139 ciudadanos los aptos para ejercer su derecho al voto, para lo cual fueron instaladas 2.754 mesas en 300 puestos de votación. En cuanto a la capital están 96 mesas en 71 puestos de votación distribuidos en zonas rurales y urbanas.

En cuanto al área metropolitana de Valledupar, integrada por los municipios de Pueblo Bello, Codazzi, La Paz, San Diego, Manaure, y la capital del Cesar, hay desplegados 1.300 efectivos de la Policía Nacional.

Por su parte, el Ejército Nacional a indicado que son más de 4.000 hombres desplegados en el Cesar y La Guajira para brindar seguridad durante la jornada electoral y hasta que la Registraduría Nacional lo requiera en el proceso de conteo de votos.

Es de indicar que hay especial atención en materia de seguridad en la vereda Los Llanos, jurisdicción de Pailitas, donde el pasado viernes el Batallón de Alta Montaña N°3, fue atacado con explosivos lanzados con drones, y un soldado resultó afectado. El puesto de votación en este lugar no fue trasladado, por lo que se encuentra habitado para que la comunidad pueda sufragar.

Hacia las 4:00 de la tarde se espera que se cierren las urnas electorales a nivel nacional.