Tras recibir la denuncia de la madre de una niña de 14 años, que presuntamente estaba siendo abusada sexualmente por su padre y padrastro, situación que duró un año, la Policía Nacional desplegó acciones investigativa que terminó con la captura de los supuestos responsables.

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De acuerdo con el comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel Raúl Pérez Aramendiz, los hechos se habrían dado en el municipio de La Jagua de Ibirico, donde intervino la Seccional de Investigación Criminal y la Seccional de Protección y Servicios Especiales, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

“Se realizaron unas actividades investigativas gracias a la denuncia presentada por la señora madre de la menor y se logra la captura de dos personas, el papá y el padrastro de esta menor de 14 años, quienes según las informaciones y en medio de la investigación se pudo determinar que accedían a la menor. La presunta víctima se puso a disposición del IBCF y le fueron restablecidos sus derechos, en este momento está bajo la protección de esa institución”, dijo el oficial.

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Los capturados deberán responder por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.