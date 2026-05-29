El abogado y candidato presidencial Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, denunció nuevas amenazas contra integrantes de su movimiento en los departamentos de Risaralda y Quindío.

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La campaña del aspirante presidencial ha denunciado amenazas de muerte sistemáticas contra sus coordinadores en varias regiones del país, luego del doble crimen de dirigentes de su partido, en Meta.

De La Espriella ha indicado que es necesario proteger a quienes trabajan por “construir una Patria Milagro y derrotar a los violentos”.

Por su parte, Defensores de la Patria advirtió que la falta de acciones por parte de las autoridades pone en riesgo real la vida de sus militantes.

Respecto a esta nueva amenaza a los coordinadores de campaña en el Eje Cafetero, el movimiento denunció este viernes que “a las sedes llegaron imágenes con fotografías en las que se señala con una “X” en color negro a miembros del movimiento ciudadano Defensores de la Patria".

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Asimismo, afirmó que “cada una de estas acciones es una afrenta contra la democracia. El libre ejercicio de quienes creen en las propuestas de la dupla De La Espriella-Restrepo debe ser respetado. Como verdaderos patriotas tenemos la certeza de que las instituciones del Estado deben garantizar la integridad de todas las personas que se movilizan en pro de sus convicciones, quienes como patriotas y demócratas están convencidos de la urgencia de cambiar el rumbo de Colombia”, se lee en el comunicado.

El movimiento ciudadano hizo énfasis en que ya perdió a dos de sus coordinadores en el Meta; por ello, “exigimos que la vida de nuestros compañeros del Eje Cafetero sea respetada”.

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