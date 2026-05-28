Abelardo De la Espriella sigue sumando apoyos clave a pocos días de las elecciones presidenciales.

El más reciente fue el d la congresista republicana de Estados Unidos María Elvira Salazar, quien, tras manifestar su preocupación por el futuro de Colombia, si el petrismo continúa cuatro años más en el poder, anunció su respaldo al ‘Tigre’.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, la representante del Partido Republicano, quien ha seguido de cerca el proceso electoral en el país, sostuvo que el aspirante de Defensores de la Patria es la mejor opción para Colombia.

"Yo conozco muy bien a Abelardo porque él vivía en mi distrito número 27. Yo lo conozco hace 10 años. Yo estoy segura que ese es el hombre que Colombia necesita”, afirmó.

Asimismo, destacó que De La Espriella es cercano a Estados Unidos, por lo que su eventual Gobierno sería beneficioso para las relaciones bilaterales.

“Sabemos que Abelardo del Espriella es un amigo de los Estados Unidos, y los Estados Unidos quieren lo mejor para Colombia. Quiere un intercambio comercial, quiere una cercanía, quiere una afinidad ideológica", destacó.

Expresó, además, que su respaldo obedece a la trayectoria y transparencia del candidato cordobés, asegurando que “es una persona que no es corrupta” y sostuvo que “no le ha aceptado un solo centavo a ninguno de los grandes empresarios colombianos ni adentro ni afuera”.

En su cuenta de X, la congresista puntualizó que “Colombia no puede darse el lujo de repetir el desastre del petrismo”.Argumentó que esta administración dejó “más coca, más violencia, más guerrilla y más caos económico. El pueblo colombiano ya vio lo que pasa cuando la izquierda radical llega al poder”.

“Ahora Colombia tiene una decisión histórica: recuperar el orden, la seguridad y la cercanía con Estados Unidos, o seguir el camino del fracaso”, concluyó.