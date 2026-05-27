El ‘streamer’ paisa Westcol anunció este martes que hará una transmisión en vivo junto al candidato presidencial Abelardo de la Espriella el próximo sábado 30 de mayo, un día antes de la jornada electoral de la primera vuelta presidencial.

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El anuncio lo hizo durante una transmisión en su canal de Kick, mismo espacio en el que ha llevado a cabo las recientes entrevistas al presidente Gustavo Petro y al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

🔴🇨🇴ATENCIÓN. @WestCOL ANUNCIA Stream con @ABDELAESPRIELLA para el sábado



🚨Y Canceló su stream con @PalomaValenciaL porque está con Cossio quien ‘promueve presuntas estafas de criptomonedas’ pic.twitter.com/YPQylgFeYg — By Viral 24 (@ByViral24) May 26, 2026

Aunque Westcol no entregó detalles sobre el ‘en vivo’ con el aspirante a la Presidencia por el movimiento ‘Defensores de la Patria’, se espera que igualmente se realice en Kick en horas de la noche.

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Asimismo, se espera que la entrevista atraiga bastante audiencia porque se trata de uno de los candidatos más opcionados para convertirse en el próximo presidente de Colombia. La más reciente encuesta de Invamer, divulgada la semana pasada por Noticias Caracol y Blu Radio, confirmó el ascenso acelerado de Abelardo de la Espriella y el retroceso de Paloma Valencia en la recta final de la campaña.

Josefina Villarreal Abelardo De la Espriella, candidato a la presidencia de la República de Colombia. Duante el cierre de su campaña en Barranquilla

El sondeo muestra a Iván Cepeda encabezando la intención de voto con el 44,6 %, una cifra que, aunque lo mantiene como favorito, todavía no le alcanza para evitar una segunda vuelta. Detrás aparece Abelardo de la Espriella con el 31,6 %, consolidándose como el candidato con mayor crecimiento en las últimas semanas y desplazando el foco de la derecha hacia una candidatura que ha capitalizado el discurso antisistema y el descontento ciudadano.

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Luis Fernando Villa Álvarez, nombre de pila de Westcol, informó también este 26 de mayo que ya no habrá transmisión en vivo con la candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrátivo, la cual estaba programada para el próximo jueves.

Reveló que la decisión de cancelar el ‘en vivo’ tiene que ver con el respaldo público que recibió Valencia de parte del ‘influencer’ Yeferson Cossio, con quien Westcol no quiere ser relacionado.

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“Han hecho muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Pirámides, promoción de criptomonedas, ‘métele cinco mil que te ganas cinco millones’, cosas así”, dijo sobre Cossio.

Aclaró que con Paloma Valencia no hay ningún problema. “Esto ya es por algo externo, porque al final se está relacionando es mi trabajo, la creación de contenido”, sostuvo.

Westcol cancela el stream con Paloma Valencia por la vinculacion con el presunto estafador Yeferson Cossio. Westcol indica que no va con su principios como creador de contenido. Ademas confirma stream con Abelardo de la Espriella el proximo sabado y con Ivan Cepeda en la segunda… pic.twitter.com/J2aPemlvSE — Deivid 💚⭐ (@ElFather_OG) May 26, 2026