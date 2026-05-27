El proceso de subasta del antiguo inmueble de Titos Bolos, el cual estaba previsto para esta semana, fue reprogramado tras retrasos en una de las fases requeridas para la comercialización del predio.

Para esta decisión adoptada por la Sociedad de Activos de Especiales (SAE) se tuvo en consideración las dificultades al momento de la diligencia de desalojo de una congregación religiosa del inmueble, a finales del mes de abril.

Esta casa periodística pudo conocer que la entidad se encuentra realizando la actualización de uno de los procesos previos a la comercialización del predio.

Lo anterior debido a que el trámite estaba cerca de su vencimiento, y las fechas de desalojo y de subasta estaban muy cercanas entre sí, por lo que no se cumplía con los requisitos para la puesta en marcha del proceso.

De esta manera, uno de los procesos que resta por surtirse es el acondicionamiento del predio para su subasta virtual, lo cual hace parte de la etapa técnica y jurídica de esta diligencia.

Sumado a esto, también se adelantó el saneamiento jurídico y físico del inmueble para comprobar su estado real, así como las actualizaciones catastrales necesarias que requiere el proceso de venta.

Así las cosas, la nueva fecha de subasta sería anunciada en las próximas semanas por la SAE a través de la publicación de una oferta del inmueble en el portafolio comercial de la empresa Activos por Colombia, quien lidera la fase de comercialización.

Cabe recordar que en el anterior proceso de comercialización del inmueble el valor tasado en la plataforma de subasta rondaba los $14 mil millones, un precio que incluía un descuento especial para volver más atractivo el espacio para los compradores.

Por otro lado, hubo dos oferentes que se presentaron para participar de las fases de la subasta electrónica para adquirir el inmueble.

Teniendo en cuenta lo anterior, el ganador de la subasta se hará con un inmueble que cuenta con 5.032,22 metros cuadrados construidos y 4.533,75 metros cuadrados de lote, distribuidos en cinco locales comerciales.