A las 5:00 de la tarde de este martes, luego de casi nueve horas cerrada por protestas de la comunidad, se normalizó el paso por la Cordialidad, a la altura del municipio de Galapa, sitio donde protestaban sus habitantes por los reiterados cortes del servicio de energía.

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Según expresó Alexander Aguilar, líder comunal de la urbanización Villa Olímpica de ese municipio, el paso fue restablecido tras una concertación con la comunidad: “Hizo presencia el alcalde Fabián Bonnet y su equipo de trabajo y dieron una solución” para desbloquear la vía.

La vía estaba bloqueada desde al rededor de las 8:00 de la mañana, cuando nuevamente se cortó el servicio de energía, lo cual enardeció los ánimos.

Al menos tres veces hubo intentos de bloqueo, hasta que la situación escaló en medio del desespero y el calor del mediodía, cuando la comunidad comenzó a quemar llantas, colchonetas y ramas secas, además de entrar en agresiones y enfrentamientos con los motorizados que intentaban cruzar.

Aguilar señaló a EL HERALDO que para este miércoles había una concentración anunciada para protestar en la sede de Air-e en Barranquilla: “Tenemos tres buses separados. Nos hemos dado cuenta que esto ya no es un tema con la Alcaldía, sino con el gobierno Nacional”, zanjó.

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En los últimos 15 días, coincidiendo con la ola de calor, una falla técnica ha disparado los cortes de energía debido a la sobrecarga del circuito, según detalló la compañía Air-e, por lo cual muchos barrios de Galapa se han quedado sin fluido eléctrico por largos periodos del día.