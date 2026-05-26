Tras la presentación de varias recusaciones y acciones de tutela, el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico decidió suspender su sesión ordinaria de este jueves, en la cual estaba programado el proceso de designación de los decanos de la alma mater.

La decisión fue adoptada por el gobernador del Atlántico y presidente del Consejo Superior de Uniatlántico, Eduardo Verano, quien explicó que el aplazamiento busca garantizar la transparencia, la legalidad y las garantías jurídicas del proceso de elección.

“Existen una serie de tutelas que obligan, de acuerdo con la ley, a dejar un espacio de tiempo para que sean resueltas. Ese término corresponde a cinco días hábiles y, posteriormente, el próximo miércoles estaremos convocando nuevamente al Consejo Superior para proceder con la escogencia de los decanos y del representante de los gremios”, indicó Verano.

De igual manera, el rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, aseguró que la institución ha actuado con criterios de transparencia y estricto cumplimiento de las normas que regulan el proceso.

“Desde la Universidad del Atlántico existe toda la voluntad de hacer este proceso lo más transparente posible. La convocatoria y el procedimiento se adelantaron conforme a las disposiciones legales y reglamentarias. Sin embargo, las recusaciones y acciones presentadas ante el Consejo Superior obligan a atender los términos establecidos en la ley para darle plena legalidad a la decisión que se adopte”, expresó el rector.

Castillo Pacheco subrayó que el alto número de participantes y el nivel académico y profesional de los aspirantes evidencian el interés del sector productivo por participar en las decisiones estratégicas de la institución.

“El número de participantes, la calidad de los perfiles y el interés de los gremios por representar al sector productivo del Atlántico nos parece absolutamente valioso y demuestra la relevancia de este espacio de participación”, puntualizó.

Así las cosas, el Consejo Superior retomará la sesión el próximo miércoles, una vez culminen los términos legales correspondientes y se resuelvan las acciones presentadas dentro del proceso.

Protesta de estudiantes

La sesión ordinaria del Consejo Superior, que se llevó a cabo este martes, estuvo marcada por protestas estudiantiles a las afueras de las instalaciones de la Gobernación del Atlántico.

Según líderes de la comunidad estudiantil como Jesús Marchena, las condiciones no están dadas para la elección de las decanaturas de los próximos períodos académicos.

“Durante el orden del día estaba programado escoger a los próximos decanos, los representantes del sector productivo y una recusación contra el representante Abraham Gonzalez, que fue la razón principal para suspender la sesión, ya que no se llegó a un acuerdo en las votaciones”, comentó Jesús Marchena, representante ante el Consejo Académico.

De esta manera, la sesión estuvo marcada por varias tensiones, debido a que los estudiantes de la facultad de Bellas Artes se declararon también en asamblea permanente y realizaron un plantón a las afueras de las instalaciones de la Gobernación del Atlántico, en donde se llevó a cabo el Consejo Superior.

La facultad pidió declarar desierta la convocatoria para la designación de los decanos y convocar a un nuevo proceso.

“El contexto actual del proceso de decanaturas y las actuaciones adelantadas por el Comité de Credenciales es que este órgano que decidió excluir a cinco aspirantes bajo interpretaciones arbitrarias y restrictivas sobre los criterios de afinidad académica establecidos en el Manual de Funciones, los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) y las clasificaciones del SNIES”, manifestó.

Sumado a esto, la comunidad estudiantil decidió adelantar acciones jurídicas en defensa de la transparencia del proceso y cerrar simbólicamente distintas sedes de la facultad como medida de presión y rechazo frente a las irregularidades denunciadas.