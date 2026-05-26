En Barranquilla fue presentada la política pública nacional en temas de cuidado, la cual contará con el respaldo de un documento Conpes por $25 billones para adelantar inversiones en la próxima década.

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La socialización se adelantó en el marco del IV Encuentro Nacional por el Futuro de los Cuidados en Colombia, organizado por el Ministerio de Igualdad y Equidad y la Universidad Simón Bolívar, junto a ONU Mujeres en alianza con la Embajada de Canadá, la Fundación Friedrich Ebert Stiftung – FESCOL, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Expertise France, OXFAM Colombia, UNI Global Union y la Internacional de Servicios Públicos (ISP).

En este espacio, que se extenderá hasta este miércoles, se ha avanzado en la construcción de estrategias que permitan garantizar su sostenibilidad y continuidad como una política pública fundamental para el país.

Una de las voces más importantes fue la de los mismos cuidadores, quienes brindaron sus puntos de vista durante la construcción del proyecto.

Luisa Almanza, cuidadora de una persona en condición de discapacidad, que participó del proceso destacó que: “Esta política no se realizó de espaldas a la comunidad. Al estado hoy le decimos que sigamos avanzando y hay propuestas por las que debemos sentarnos, más allá de los pequeños conflictos que se forman entre poblaciones”.

Y recalcó que “todos queremos ser parte del sistema y necesitamos avanzar. Hoy en día las cuidadoras ya pueden apuntar a desarrollar su proyecto de vida y fortalecer desde ahí a toda una población. Es muy importante que se asigne más presupuesto a esta política y hoy en día lo exigimos en todos los territorios”.

Por su parte, Francia Márquez, vicepresidenta de la República, quien participó en la jornada de este martes, destacó el respaldo de la academia e instituciones de este sector en la consolidación de la hoja de ruta.

“Hoy que la vida se pone en riesgo, una sociedad de cuidado es necesaria, una política que ponga la vida en el centro. Esto no sería posible sin mi mamá, que se levantaba a las dos de la mañana cuando le dolía la barriga y no había un médico que atendiera a esas mujeres, mi mamá atendió más de 100 partos. Este sistema de cuidados cuida y vigila a las parteras”, destacó.

Márquez señaló que 17 millones de personas en el país necesitan de cuidados mientras que 7 millones de personas ejercen cuidados sin remuneración alguna.

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Según los datos entregados, actualmente hay 12 sistemas territoriales de cuidado en funcionamiento, con más de 30 mil personas formadas en cuidado y transformación cultural.