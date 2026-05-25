La celebración por los 18 años del hermano menor de Hania Orozco terminó convirtiéndose en una noche de angustia y desesperación. Lo que comenzó como una reunión familiar en su vivienda acabó en medio de llamas, llantos y pérdidas materiales que hoy enlutan a la familia de la reina popular del Carnaval de Barranquilla 2024.

La joven barranquillera compartió en sus redes sociales varios videos del incendio que consumió gran parte de la casa. En las imágenes se observa cómo familiares, amigos y vecinos intentaban sacar muebles y algunas pertenencias mientras el fuego avanzaba rápidamente por distintas habitaciones.

Según contó Hania, los momentos fueron caóticos. Además de luchar por salvar lo que podían, también tuvieron dificultades para comunicarse con las líneas de emergencia. La creadora de contenido manifestó que, presuntamente, hubo demora en la llegada de los organismos de socorro al lugar.

Aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente qué originó el incendio, la joven explicó que, al parecer, todo habría comenzado por una batería que se encontraba dentro de una de las habitaciones. El elemento habría provocado que un colchón se incendiara y las llamas terminaron extendiéndose por gran parte de la vivienda.

Captura de pantalla

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Los videos difundidos en redes muestran la magnitud de la emergencia: habitaciones destruidas, techos afectados y objetos completamente reducidos a cenizas. Uno de los momentos más conmovedores fue escuchar el llanto desconsolado de la madre de Hania mientras observaba cómo el hogar familiar era consumido por el fuego.

Con la voz entrecortada y todavía en medio del impacto por lo ocurrido, Orozco apareció en sus redes sociales para pedir ayuda tras el incendio que destruyó gran parte de la vivienda de su familia.

Contó que, luego de pasar los primeros momentos de angustia, decidió grabar un video para explicar la difícil situación que atraviesan. Según relató, el incendio ocurrió hace poco más de una hora y las pérdidas fueron totales.

“Mi familia y yo perdimos todo en la casa, absolutamente todo. Ustedes saben que nunca he decidido hacer este tipo de publicaciones, a pesar de todas las cosas que han pasado en el recorrido de mi vida. Pero, de verdad, necesito la ayuda de todos, mi familia y yo perdimos todo. Hasta la ropa, quedaron con lo que tienen puesto, literal”.

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Además, explicó que entre las pérdidas también están los útiles escolares de los niños y gran parte de las pertenencias del hogar. “No sé qué hacer, no sé cómo se hace la gestión para donar. Entonces, necesito, por favor, de la ayuda de todos. Créanme que no generar lástima, más que por mí, por mi familia. Se los agradecería, de verdad”.

Hania Orozco es recordada en Barranquilla por haber sido escogida como Reina Popular del Carnaval 2024, representando al barrio La Sierrita. En aquella edición fue exaltada por su carisma, liderazgo y cercanía con las tradiciones culturales de la ciudad.

La joven, además de creadora de contenido, hace parte del grupo folclórico Afroraíces y ha trabajado junto a su comunidad en actividades culturales y espacios de formación relacionados con el Carnaval de Barranquilla y las expresiones populares de la ciudad.