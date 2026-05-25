La empresa Triple A anunció que realizará este martes 26 de mayo trabajos programados de mantenimiento preventivo y correctivo sobre distintos componentes del sistema de acueducto del municipio de Puerto Colombia.

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Para adelantar estas labores la empresa informó que será necesario la interrupción del servicios en algunos sectores del municipio.

De acuerdo con la empresa, un equipo de operarios estará realizando el lavado de tanques de almacenamiento Cupino y estación de bombeo en Puerto Colombia. Además, la revisión de pozo de succión en estación Salgar y reparación de fuga en conducción de 400 milímetros.

Para la realizar estos trabajos estarán sin servicio temporalmente los sectores de Corredor ETAP Las Flores – Salgar; la Cabecera municipal de Puerto Colombia y la Urbanización Lomas de Caujaral.

Estos son los horarios:

Corredor ETAP Las Flores – Salgar:

Suspensión del servicio entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m. en los sectores de Adelita de Char, Corredor vía Los Manatíes, Punta Roca, Villa del Mar (Cangrejera), Sabanilla, La Playa, Salgar y La Antorcha.

Cabecera municipal de Puerto Colombia:

Suspensión del servicio entre las 12:00 del mediodía y las 11:00 p.m.

Posteriormente, la apertura del sistema se realizará bajo maniobra controlada para permitir el llenado de redes y la recuperación gradual de niveles durante la madrugada.

Urbanización Lomas de Caujaral:

Suspensión del servicio entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p.m.

Una vez culminen los trabajos, el servicio se restablecerá de manera gradual hacia las zonas afectadas.