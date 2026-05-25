A través de un comunicado de prensa, entidades como ANIF, Corficolombiana, el Consejo Privado de Competitividad y varias universidades del país advirtieron sobre el descenso en inversión en infraestructura, transporte y logística en Colombia durante los últimos años.

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La inversión en infraestructura pasó de representar el 3 % del PIB hace una década al 1 % en la actualidad, mientras que la magnitud del rezago acumulado en el sector, que se ha profundizado en el presente gobierno, tiene un costo de ineficiencia logística elevado que se ha trasladado a consumidores, productores y a las distintas regiones del país.

Por otra parte, resaltaron las tareas que quedaron pendientes en este sector durante el gobierno. El documento señaló que las autopistas 5G continúan estancadas, con solo cuatro proyectos en ejecución y 18 en etapa de preconstrucción.

Asimismo, indicaron que existe una inversión “incompleta” frente a la salida progresiva del ciclo 4G, ya que apenas el 17% de la carga se moviliza por ferrocarril, y el 99% de ese volumen corresponde a carbón.

Finalmente, resaltaron que persisten cuellos de botella críticos como la actualización de los servicios portuarios, la profundización del canal de acceso a Buenaventura y la navegabilidad del río Magdalena.

“A pesar de los avances de largo plazo, el país conserva una calificación de 49,2 sobre 100 en el Índice de Conectividad Marítima del Banco Mundial (2025), por debajo de Panamá (51,6) y muy lejos del promedio OCDE (58,6)”, argumentaron.

En ese orden de ideas, aseguraron que el próximo gobierno este país recibirá “un sector que no puede esperar otro cuatrienio”, por lo que le sugirieron: reactivar de inmediato los proyectos 5G; priorizar la adjudicación inmediata de iniciativas privadas (IP) que cuenten con estructuración avanzada, y la ejecución activa del Plan Maestro Transporte Intermodal, la cual constituye la herramienta de planificación del sector en el largo plazo, en asocio con las entidades territoriales, para articular los proyectos regionales priorizados.

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Finalmente, recomendaron ampliar Obras por Impuestos hacia infraestructura productiva regional, como las vías terciarias, accesos logísticos, plataformas de acopio, infraestructura energética y conectividad digital en regiones rezagadas.