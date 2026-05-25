El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, apeló este lunes a la unidad del país alrededor de su equipo y dijo que privilegió el “rendimiento actual” de los jugadores al presentar en una rueda de prensa a los 26 convocados para el Mundial de 2026, conferencia en la que evitó hablar de su futuro después del torneo.

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“Creo que la actualidad del ‘Cucho’ en este momento es mejor”, afirmó Lorenzo al justificar la presencia del delantero Juan Camilo Hernández (Real Betis-ESP) y la ausencia de Rafael Santos Borré, una de las decisiones más difíciles que tomó para conformar la nómina colombiana para el campeonato de México, Estados Unidos y Canadá.

Sobre James Rodríguez, capitán y principal referente del equipo, Lorenzo aseguró que llegó “muy bien” a la concentración pese a algunas molestias físicas menores en los últimos días.

“James está bien, llegó muy bien, ha entrenado mucho, tuvo un pequeño dolorcito que lo alejó de un de un par de entrenamientos, pero está bien, está en buena forma”, dijo.

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El entrenador insistió en que la elaboración de la lista fue compleja incluso desde la preselección de 55 futbolistas y explicó que evaluó factores como el nivel competitivo de las ligas, el estado físico, lesiones recientes, continuidad y cambios de club o entrenador.

Lorenzo también explicó que el cambio de fecha del amistoso preparatorio con Costa Rica previsto inicialmente para el 29 de mayo, que se jugará el 1 de junio, alteró los planes iniciales del cuerpo técnico, que pretendía trabajar primero con un grupo ampliado de entre 30 y 32 futbolistas antes de definir la convocatoria definitiva.

“La idea era preparar el partido del 29 como un banco de prueba (...) pero como el partido se pasó a posterior a la fecha que FIFA nos da para entregar la lista definitiva, pensamos que era mejor dar la lista ahora”, explicó.

Al cierre de la rueda de prensa, el entrenador fue consultado sobre si esta será su última convocatoria al frente de Colombia, pero evitó entregar definiciones sobre su continuidad.

“No lo sé. Por ahora, hasta que tengo contrato sí. Me preparo para el Mundial, nada más. No pienso después del Mundial. Dios dirá”, respondió el estratega, cuyo vínculo con Colombia está vigente hasta julio próximo.